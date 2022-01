Thibaud Nuyttens uit Heule hoopt op mooi weg- en pisteseizoen

Net zoals menig wielrenner kijkt ook Thibaud Nuyttens uit naar het nakende wielerseizoen, dat weer met rasse schreden nadert. Als voorbereiding reed hij afgelopen weekend nog een laatste pistemeeting in Gent, nu neemt hij nog heel eventjes wat gas terug om dan volop voor het wegseizoen te gaan.

“De meeting van zaterdag was alleszins niet te onderschatten. Door een beperkt aantal deelnemers bij de beloften en elite moesten deze categorieën samen rijden met ons, de juniores. Ze braken de wedstrijd snel open, en we moesten telkens serieus rijden om hen bij te benen. Het was vooral een goede leerschool en een goede training. En ik merk ook dat ik gedurende het pisteseizoen weer vooruitgang gemaakt heb.”

“Dat is een beetje hetzelfde als wat ik in het voorbije wegseizoen ook heb ondervonden. Het hele jaar was aanklampen het voornaamste doel, maar dat ging toch alsmaar beter naarmate het seizoen vorderde. Eerlijk, ik heb ook wel mijn dosis tegenslag gehad. Valpartijen die voor je neus gebeuren, daar kan je weinig aan doen, maar je moet wel telkens een inspanning leveren om terug te keren.”

“Als je geen overschot hebt, haal je dat niet keer op keer. Als ik één koers als ‘beste van het seizoen’ mag aanduiden, dan is het de wedstrijd in Waregem. Het parcours lag me, en het zag ernaar uit dat ik zou uitrijden bij het peloton, maar in de slotfase moest ik alsnog lossen met krampen.”

“Ongetwijfeld zal dat wel verbeteren naarmate ik nog meer trainings- en wedstrijdkilometers in de benen heb”, aldus de tweedejaarsjunior van Wielerclub De Molenspurters Meulebeke.

Thuiskoersen

Met die ploeg werkte hij zondag alvast nog een mooie training af van ruim 120 kilometer door de Vlaamse Ardennen, zodat hij binnen enkele weken goed voorbereid aan de start kan staan.

“Mijn voornaamste ambitie is om goed in het peloton te leren rijden en daarmee uit te rijden. Er staan ook wedstrijden in Gullegem en Heule op het programma, voor mij zijn dat echt wel thuiskoersen. Als er weer pistemeetings doorgaan in Rumbeke deze zomer, zal ik er zeker naartoe gaan.”

“Vorig jaar is dat er helaas niet van gekomen, want ze werden alle vier afgelast, door slecht weer of een gebrek aan inschrijvingen. Laat ons hopen dat er dit jaar toch wel een paar kunnen doorgaan”, besluit de leerling LO & Sport (met optie wielrennen) van het MSKA Roeselare.

(RR)