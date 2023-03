“The Wolfpack is hier kind aan huis”: Tielts hotel Shamrock is uitvalsbasis van Soudal-Quick Step

Je kan er je klok op gelijk zetten: wanneer het Vlaamse wielervoorjaar op kruissnelheid zit, slaat Soudal-Quick Step zijn tenten op in hotel Shamrock. Sinds een zevental jaar is het bekende Tieltse huis hun vaste uitvalsbasis. “Het is een plezier om voor de ploeg te werken”, zeggen zaakvoerders Jochen Heytens en Annelies Vlaemynck.

Het hotel Shamrock geniet tot ver buiten de Tieltse stadsgrenzen een uitstekende reputatie. Sinds een zevental jaar is de plek ook een van de vaste adresjes van Patrick Lefevere en zijn Wolfpack.

“De eerste keer boekte de ploeg enkele kamers na de aankomst van de Eneco Tour in Ardooie en sindsdien zijn ze blijven komen. Blijkbaar was het hen hier wel bevallen”, glimlachen Jochen Heytens (51) en Annelies Vlaemynck.

Tussen half februari en begin juli is er vrijwel altijd een delegatie van de ploeg in Shamrock aanwezig, maar het zwaartepunt bevindt zich tussen midden maart en medio april. “De Vlaamse klassiekers, hé. Dan zijn hier toch tussen de 20 en 30 teamleden aanwezig. En lopen we toch net iets nerveuzer dan anders. We willen dat alles tot in de kleinste details goed zit, net zoals we dat voor onze andere gasten doen.”

Grote dankbaarheid

Extra eisen heeft de wielerploeg niet, valt te horen. “Al is het uiteraard toch een beetje anders werken. Zo ontbijten de renners apart van de rest van onze klanten. En als iemand van onze medewerkers wat ziekjes is, zal die hen ook niet bedienen. Alles om mogelijke besmettingen uit te sluiten.”

“Het is een eer om de ploeg te verwelkomen. Dit is toch het FC Barcelona van de koers, hé”

“In het restaurant zelf geven we hen een discreter tafeltje en we zorgen er ten allen tijde voor dat hun privacy gerespecteerd wordt. Neen, selfies nemen met Evenepoel of Lampaert, dat zal hier niet snel gebeuren. Maar tijdens de weken dat de ploeg hier op volle sterkte aanwezig is, merken we wel dat het net iets drukker is in ons restaurant. Veel mensen hopen toch een glimp van de coureurs op te vangen.”

Vooral de dankbaarheid van het team valt Jochen en Annelies op. “Van ploegleiders over soigneurs en mecaniciens tot de renners zelfs: ze appreciëren enorm wat we voor hen doen. En laten dat ook blijken. Net daarom is het ook een plezier om hen in de watten te leggen. De voldoening is heel groot.”

Keurmerk

Voor Shamrock is de jaarlijkse aanwezigheid van Soudal-Quick Step ook uitstekende reclame. “We beschouwen het zelfs als een eer. Dat een dergelijk topteam hier komt logeren, is een keurmerk voor wat we doen. Ze zijn zowat het FC Barcelona van de koers, hé. Daarvoor steken we graag een tandje bij.”

Iets wat bijvoorbeeld in de keuken gebeurt. “Lode Van de Steene en Chris Vandewiele, twee van onze vaste chef-koks, bekommeren zich om de maaltijden van de blauwe brigade. Daarvoor staan we in nauw contact met twee diëtisten van de ploeg zelfs, maar we krijgen amper opmerkingen terug.”

“Wanneer Soudal-Quick.Step hier verblijft, sluipen ingrediënten als kokosmelk en vetarme boter onze keuken binnen. Sportvoeding heeft voor ons stilaan geen geheimen meer.”

Rustige feestjes

Voor Shamrock is de komst van The Wolfpack een van dé hoogtepunten van het jaar. “Het blijft toch een naam als een klok die bij je over de vloer komt. Zelf ben ik intussen een van hun trouwste supporters geworden. Het is altijd fijn wanneer ze hier bij ons een overwinning kunnen vieren. Al houden ze elke keer opnieuw best rustig. Als de renners een glas champagne bestellen, zullen ze het vaak maar half uitdrinken. Alles voor de sport.”

Dankzij de aanwezigheid van Soudal-Quick.Step zit Jochen ook zelf op de fiets. “Als wielertoerist, welteverstaan. Met die toppers zou ik het nog geen kilometer uithouden. Af en toe stellen ze me voor om samen een ritje te maken, maar daar bedank ik voor”, lacht hij.

“Mijn sterktes liggen elders. Maar ik kon wel een fiets van de ploeg overkopen. Zo voel ik me een héél klein beetje deel van de ploeg.” Dochter Renée (22) heeft de koersmicrobe wél stevig te pakken. “Ze rijdt bij KDM-Pack Cycling Team en is helemaal gek van de sport.”

Jochen en Annelies hopen dat Soudal-Quick.Step nog jaren Shamrock als vaste stek zal gebruiken. “Het is een geschenk om de ploeg onderdak te geven. En ze zijn hier kind aan huis.”