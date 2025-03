Team Vanomobil wil wedstrijden in eigen provincie

Voor Lydia Poppe, met Raf Polfliet ploegmanager van Team Vanomobil, is het vijf voor twaalf. Ze ziet dat de renners van haar mountainbiketeam in 2025 in West-Vlaanderen geen enkele wedstrijd kunnen rijden.

Vanomobil, het motorhomebedrijf aan de afrit van de E17 in Deerlijk, is al dik twintig jaar hoofdsponsor van het gelijknamige mountainbiketeam. De club doet het al jaren goed. Met Niels Heusdens heeft de ploeg één van de toppers in het Belgische mountainbiken in de rangen. Hij werd vorig jaar bij de elite Vlaams kampioen.

Tijdens de transferperiode werd het team met aanstormend talent versterkt. Met nieuwelinge Maya Louagie uit Westrozebeke haalde de club de regerende Vlaams kampioene in huis. Ook Billy Pauly is nieuw bij Team Vanomobil. Hij is Belgisch kampioen bij de U14.

Mooie woorden

Inzake talent en doorstroming zit het goed bij Team Vanomobil dat 35 bikers telt. Maar de West-Vlaamse renners van het team komen in eigen provincie niet meer aan de bak. In Oost-Vlaanderen is het al niet veel beter. “Met het team organiseren we in Oost-Vlaanderen eind april in Hamme een tweedaagse”, verduidelijkte Lydia Poppe tijdens de voorstelling van het team in de gebouwen van Vanomobil Lokeren. “Daarnaast is er in Moerbeke ook nog een wedstrijd voor de jeugd. Wat Oost-Vlaanderen betreft zijn we uitgepraat. In West-Vlaanderen is het nog slechter gesteld. In de kustprovincie wordt dit jaar geen enkele mountainbikewedstrijd georganiseerd.” De teammanager van Vanomobil wijst ook richting federatie. “We krijgen overal lof, omdat we een team draaiende houden en een wedstrijd blijven organiseren”, ging Poppe verder. “Het blijft bij die mooie woorden. Echte hulp, ook op financieel vlak, komt er niet. Integendeel zelfs. Ook wij worden steeds meer geconfronteerd met regeltjes waar we ons moeten aan houden.”

Sabbatjaar

In West-Vlaanderen is Pascal De Laere, official bij Cycling Vlaanderen, verantwoordelijk voor het mountainbiken. “De organisatoren in Oostende lassen dit jaar een sabbatjaar in”, verduidelijkt hij. “In 2026 komen ze zeker terug met de organisatie van een wedstrijd, maar op een nieuwe locatie. We geven wel een provinciaal kampioenschap, maar dat vindt plaats in het Oost-Vlaamse Hamme.” (HF)