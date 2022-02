Team Shifting Gears kent steile opgang en is klaar voor nieuw wielerseizoen in Zuienkerke

Dat het nieuwe wielerseizoen van start gaat, voelen ze ook bij Shifting Gears in Zuienkerke. Het team voor elite zonder contract, gelinkt aan de gelijknamige winkel langs de Blankenbergse Steenweg, werd opgericht in 2015 en kende sindsdien een steile opgang. “Het zit ook de koers de laatste tijd echt mee”, zegt founding father Hakim Verbeure (38).

Team Shifting Gears is ontstaan uit een groep vrienden die passioneel samen fietsten en nauw verbonden waren met de gelijknamige fietsenwinkel van Hakim Verbeure (38). “In 2017 zijn we gefusioneerd met GF 9000, een wielerteam uit het Gentse dat voornamelijk granfondo’s reed. Door vervolgens nieuwe sponsors en een aantal toppers aan te trekken, zat ons team plots in de lift”, vertelt hij.

We blijven in de eerste plaats een groep vrienden die plezier wil maken op de fiets

Met namen als Joeri Calleeuw en de Amerikaan Eamon Lucas behoorde het Shifting Gears team in één klap tot de besten in zijn categorie. Ook Stefano Museeuw, zoon van, en Mario Willems, kermiscoureur met meer dan vijfhonderd gewonnen koersen op zijn naam, vervoegden de rangen. Maar na een reeks zeges overstijgt het Shifting Gears team stilaan het niveau van de kermiskoersen.

“We blijven in de eerste plaats een groep vrienden die plezier wil maken op de fiets, maar ondertussen maakt onze ploeg inderdaad ook wel echt naam. We zijn op dit moment heel goed bezig”, aldus Hakim Verbeure.

Eendagskoersen

Met het nieuwe wielerseizoen voor de deur is het ook razend druk in de winkel. “De voorjaarsklassiekers komen er weer aan en je voelt gewoon aan alles dat onze klanten daar enorm naar toeleven”, zegt Verbeure.

De koers is volgens hem populairder dan ooit. “Wielergek Vlaanderen wordt weleens gezegd. We zijn samen met Noord-Frankrijk de bakermat van de eendagskoersen en door corona heeft het wielrennen de laatste twee jaar nog een extra boost gekregen. Tijdens de lockdowns sprong werkelijk iederéén op de fiets”, klinkt het.

We zitten volgens Verbeure kortom in een goeie flow. “Het zit gewoon allemaal mee op dit moment. De koers ís populair, en met Evenepoel en Van Aert hebben we wereldklasse in de rangen. Dat maakt de sport zeer aantrekkelijk.”

Verbeures favoriete voorjaarsklassieker? Ik twijfel tussen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, maar kies uiteindelijk toch maar voor die laatste. Vooral dan vanwege het parcours: dat maakt Parijs-Roubaix toch nog net iets zotter dan de Ronde”, besluit Verbeure.