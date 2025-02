Sven Claerhout: “In onze kleine ploeg is sfeer heel belangrijk”

Zes nieuwkomers, vier blijvers: met tien renners trekt CT Declerck Schrijnwerk-LK Projects-Elektriciteit Sanitair Olivier naar het nieuwe wegseizoen. Voor de ploeg van Sven Claerhout (32) is het de zesde campagne. “Evident is het niet”, geeft hij toe. “Zeker als je ziet dat een ploeg als Vind! verdwijnt en dat Gaverzicht haar sponsoring stopt. Wij hebben drie nieuwe sponsors kunnen overtuigen, maar we blijven een kleine ploeg. In de toekomst proberen we wel nog te groeien. Het is niet de bedoeling om een supergrote groep te worden. Voor ons is sfeer belangrijk. Vijftien renners is, denk ik, het maximum.”

Amusement

Dit seizoen zijn het er tien. Onder hen zes nieuwe gezichten: Gianni Vanhooren, Louis Maelegheer, Otto Werbrouck, Cedric Devos, Flor Goeminne en Dieter De Ketele. Blijvers zijn Stijn Dupont, Warre Vlerick, Rhune Vermeulen en Sven Claerhout. Ydris Salomez verhuisde naar Molenspurters. Kevin Staelens, Jurgen Timperman en Jorn Montaigne kapten ermee.

“Bij ons is het in de eerste plaats de bedoeling dat iedereen zich amuseert”, benadrukt Claerhout. “De gemiddelde leeftijd is nu 24 jaar. We zijn dus een beetje verjongd. Een bewuste keuze, we willen jongens kansen geven. In tegenstelling tot andere ploegen verplichten we onze renners niet om een bepaald aantal wedstrijden te rijden. Dat ze koersen en hun best doen is het enige wat wij verlangen.”

Gran Fondo

Het team schreef zich in voor de Moeren Classic van 19 juli en hoopt ook de Internatie in Reningelst (31 juli) te rijden. “Ook enkele profkermiskoersen staan op onze kalender”, zegt Claerhout. “Ik blijf zelf ook koersen. Voor het eerst rijd ik een Gran Fondo: de Gran Fondo Belgium aan de Lacs de l’Eau d’Heure op 20 april. Die nieuwe organisatie hoort tot de UCI Gran Fondo World Series. In de kermiskoersen heb ik een duidelijke doelstelling: één keer de top tien halen.” Claerhout piekt richting de zomer. “Ik volg in afstandsonderwijs een lerarenopleiding, daar kruipt wat tijd in. Vandaar dat ik vorig jaar pas in de zomer in competitie kwam.” (HF)