Studenten organiseren eerste gravelwedstrijd van het land

Naast padel is ook gravelfietsen een sport die de laatste jaren ferm aan populariteit won. Vier studenten Sport&Bewegen aan Howest organiseren nu een eerste Belgische wedstrijd in Beernem.

Joost Sabbe (22), Jasper Dejaegher (21), Bram Deman (20) en Aiden Vanderbeke (20) zijn de vier initiatiefnemers van de wedstrijd. Samen met Cycling Vlaanderen organiseren ze op zaterdag 9 april een eerste wedstrijd aan het kanaal in Beernem. Het parcours is voor 70 procent onverhard en neemt de deelnemers mee doorheen het Beernemse platteland. “We zijn zelf fervente fietsers en Jasper rijdt zelfs wedstrijden, waardoor onze keuze voor een wielerwedstrijd snel gemaakt was”, legt communicatieverantwoordelijke Joost uit.

Samen willen ze de gravelhype die op dit moment vooral in de Verenigde Staten en Nederland woedt, in België introduceren. “In Nederland is er zelfs al een nationaal kampioenschap. Bij ons wordt ons evenement de eerste wedstrijd. Ook Flanders Classics springt net op de kar, zij organiseren een eerste evenement twee maanden na ons”, lacht Jasper.

De ‘A Bloc Gravelrace wordt een echte wedstrijd, maar mét hoge funfactor. “Er is een categorie voor junioren en nieuwelingen. Daarnaast zal de grootste groep bestaan uit rijders in de categorie 18+. Niet iedereen zal aan de start staan met het idee om te winnen, iedereen moet kunnen meedoen om zich te amuseren”, vertelt Joost verder.

Ontspanning centraal

Gravelevenementen zetten ook in op gezelligheid voor en na de wedstrijd en dat is ook bij het evenement van de studenten de bedoeling. “Het is een echte hobby waarbij ontspanning centraal staat. Er is ook een trend waarbij liefhebbers gravelen met een houthakkershemd. Ook wij willen graag een prijs uitdelen aan personen die origineel verkleed zijn”, gaat Jasper verder.

“We maakten al een klein beetje reclame via onze website en sociale media en het enthousiasme was meteen groot. We hopen er een fantastische dag van te maken”, besluit Joost. Om deel te nemen hoef je niet over een gravelfiets te beschikken. Ook mensen met mountainbikes en cyclocrossfietsen kunnen perfect deelnemen.

De inschrijvingen voor de wedstrijd zijn beperkt, aangezien het om een officieel evenement van Cycling Vlaanderen gaat. Vanaf vandaag, 28 januari, kan je inschrijven via www.ablocgravelrace.com.