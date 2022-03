Stimulans voor jeugdwielrennen via Marcel Kint Jeugdcup: “Doel is om op termijn te groeien”

Het jeugdwielrennen in onze streek krijgt een boost, met dank aan de Marcel Kint Jeugdcup. Het nieuwe regelmatigheidsklassement verzamelt op dit moment negen wedstrijden in de streek Kortrijk-Zwevegem, daarvan was de wedstrijd in Heestert afgelopen zondag de eerste.

De drijvende kracht achter dit nieuwe klassement is hetzelfde organisatiecomité als dat van de GP Marcel Kint, de traditionele profkoers in Zwevegem, met op kop Marniek Kint, kleinzoon van de ‘zwarte arend’. “Met ons regelmatigheidscriterium willen we het jeugdwielrennen echt een duwtje in de rug geven. Nu tellen we negen wedstrijden, maar het doel is wel om op termijn te gaan groeien.”

mooie prijzenpot

De Marcel Kint Jeugdcup zal wellicht dus een beetje richting het elan van de ter ziele gegane trofee ‘Tussen Leie en Schelde’ evolueren. “Belangrijk is uiteraard dat dit hele klassement steunt op de lokale organisaties, die nog altijd hun wedstrijd organiseren zoals voorheen. Wij zorgen enkel voor een prijzenpot gekoppeld aan het klassement”, aldus Marniek. Die prijzenpot mag alvast heel mooi genoemd worden, met meer dan 3000 euro aan geldprijzen én een pak naturaprijzen. De eerstejaars- en tweedejaarsnieuwelingen hebben overigens een apart klassement. “Dat vonden we zeer belangrijk, want anders vallen de eerstejaars bijna sowieso uit de boot.” Dit alles zou uiteraard niet mogelijk zijn zonder de nodige financiële steun, enerzijds vanwege de VZW GP Marcel Kint, en anderzijds vanwege notariaat Dirk Declercq en de fietsengroothandel Marcel Kint. Op het einde van het seizoen, ergens in oktober-november, zal het klassement afgesloten worden met een prijsuitreiking zoals in de goede oude tijd, met een aantal gasten zoals een Julien Vermote of Xandro Meurisse, die ook hun schouders onder het project zetten. (RRK)