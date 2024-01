“Stille hint dat ik er beter mee stop?”: Patrick Lefevere treedt in voetsporen van Remco Evenepoel als Vlaamse Reus

Patrick Lefevere kreeg vrijdag in de Oude Vismijn in Gent de Vlaamse Reus overhandigd. De manager van Soudal Quick-Step volgt op de erelijst zijn renner Remco Evenepoel op.

Lefevere nam de trofee, een beeldhouwwerk van Willem Vermandere, in ontvangst uit handen van sportjournalist Roland Lebuf. Die werd vrijdag zelf ook in de bloemetjes gezet. De 86-jarige Lebuf stond dertig jaar terug aan de wieg van de Vlaamse Reus en gaf pas recent de fakkel door.

‘Godfather van de Koers’

Lefevere heeft er na een korte carrière als profrenner (1976-1979) al een lange succesvolle carrière als ploegleider en manager opzitten. De 69-jarige West-Vlaming begeleidde renners als Johan Museeuw, Tom Boonen, Paolo Bettini, Gianluca Bortolami en Evenepoel naar de top en kreeg de bijnaam ‘Godfather van de Koers’ opgespeld. Soudal – Quick-Step zag hij afgelopen seizoen 55 overwinningen verzamelen, met een tweede zege op rij van Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik als uitschieter.

Gekozen door jury

De Vlaamse Reus is de onderscheiding waarmee de Vlaamse Bond van Sportjournalisten de Vlaamse sportfiguur van het jaar bekroont. Sinds dit jaar zijn het niet meer de journalisten die stemmen, maar wordt de laureaat door een jury gekozen uit door de journalisten aangebrachte namen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar sportieve prestaties. Door aandacht te schenken aan mensen uit de sportwereld die een verhaal hebben of blijk gegeven hebben van een grote persoonlijkheid wil de Vlaamse Reus zich differentiëren van de andere grote sporttrofeeën van het land.

Eerste niet-actieve sporter

“Ik heb geen idee waarom ze me deze prijs gegeven hebben – dat hebben ze me er niet bij verteld – maar blij verrast was ik wel”, reageerde Lefevere. “Dat ik de eerste niet-actieve sporter ben die hem krijgt, is ook wel speciaal. En het is een erkenning door journalisten. Nochtans heb ik die in het verleden wel eens tegen de schenen durven schoppen. Een blad voor de mond heb ik nooit genomen. De jongste tijd krijg ik wel meer trofeeën. Ofwel is dat een blijk van waardering, ofwel is het een stille hint dat het nu wel mooi is geweest en ik er maar beter mee kan ophouden. Dat laatste is nog niet meteen aan de orde en dus beschouw ik dit als een hele eer.”

Een beetje gênant

Zes keer werd Lefevere bij de Kristallen Fiets tot Ploegleider van het Jaar verkozen. “Maar dat is in niets te vergelijken met deze trofee. Op ‘t laatste werd dat zelfs een beetje gênant. Ik kreeg die prijs nog terwijl ik zelfs geen ploegleider meer was. Dat vond ik dan niet correct ten opzichte van de anderen. Dat ik bij deze trofee Remco opvolg, is niet verwonderlijk. Hij heeft vorig jaar immers alle trofeeën gewonnen. Morgenvroeg zal ik hem eens bellen om hem onder de neus te wrijven dat hij geen reus meer is.”

Niet bang van controverse

“Lefevere is een icoon van de internationale wielerwereld, maar belangrijker is dat hij niet bang is van controverse of een gewaagde uitspraak”, verklaarde de Vlaamse Bond van Sportjournalisten zijn keuze. “Hij is een van de peetvaders van het Belgische wielrennen en past perfect binnen het nieuwe concept van onze trofee.”

De VBS reikte vrijdag ook twee prijzen uit voor sportjournalistiek. Peter Vandenbempt (Sporza en Eleven Sports) werd Sportjournalist van het Jaar. De prijs voor de Sportfotograaf van het Jaar ging naar de betreurde Yorick Jansens (Belga), in juni na een lange strijd tegen kanker overleden.