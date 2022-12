Stéphane Heulot uit Oekene wordt nieuwe CEO Lotto-Dstny

Stéphane Heulot uit Oekene wordt de nieuwe CEO van Lotto-Dstny. Dat melden verschillende media en wordt ook bevestigd aan Belga.

De Franse krant Le Télégramme berichtte donderdag als eerste dat Stéphane Heulot (51) vanaf 1 januari 2023 de nieuwe CEO van Lotto-Dstny wordt. Heulot is een voormalig Frans wielrenner (1992-2002), maar hij woont ondertussen al jaren in Oekene met zijn partner Nele Dewaele, een kinesitherapeut die nog voor Saur-Sojasun, het team van Heulot, heeft gewerkt.

Heulot won in zijn carrière onder meer het eindklassement van de Ronde van Normandië in 1991 en een jaar later etappes in de Ster van Bessèges en Parijs-Nice, maar het topjaar van zijn carrière was 1996. Hij werd toen Frans kampioen én mocht drie dagen de gele trui dragen in de Ronde van Frankrijk. Door knieproblemen moest hij in de zevende etappe als leider echter opgeven. Hij reed tijdens zijn carrière achtereenvolgens voor R.M.O., Banesto, Gan, La Française des Jeux en BigMat-Auber 93.

Ervaring als teammanager

Nadat hij in 2002 stopte als beroepsrenner ging hij aan de slag als perschef bij Saunier Duval. Toen die ploeg in 2008 uit de Tour was gestapt, nadat Riccardo Ricco betrapt werd op het gebruik van doping, vertelde Heulot dat epo structureel werd toegediend in de ploeg.

Stéphane Heulot als Frans kampioen. © foto KOERS. Museum van de Wielersport

In 2009 begon hij met een eigen ploeg: Besson Chaussures, dat later Saur-Sojasun en Sojasun werd en in 2013 ophield te bestaan. Daarna was hij nog aan de slag bij het Amerikaanse Rally Cycling, tot 2019. Op 1 januari 2023 wordt Heulot de nieuwe CEO van wielerploeg Lotto-Dstny.

Frank Glorieux, de voormalig CEO van Cycling Vlaanderen, bleef samen met Heulot als laatste in de running voor de toppositie, maar grijpt ernaast en wordt niet de opvolger van John Lelangue.