Stad Brugge en Flanders Classics organiseren Brugse Wieleravond

Voor het eerst sinds 2016 is Brugge, op zondag 2 april, opnieuw de startplaats van de Ronde van Vlaanderen. In de aanloop naar ‘Vlaanderens Mooiste’ organiseren Stad Brugge en Flanders Classics een ‘Brugse wieleravond’ op 23 februari in het Concertgebouw waarbij Karl Vannieuwkerke onder meer Eddy Planckaert en José De Cauwer ontvangt.

Zondag 2 april is de dag waarop de Ronde van Vlaanderen terugkeert naar Brugge. Voor het eerst sinds 2016 wordt het startschot opnieuw gegeven op de Brugse Markt. Stad Brugge en organisator Flanders Classics organiseren in de aanloop naar de Ronde tal van activiteiten om de wielerfans warm te maken voor het evenement. Zo moeten fans van het wielerprogramma Vive le Vélo zeker donderdag 23 februari met stip in hun agenda noteren.

Boeiende wielerverhalen

Gastheer Karl Vannieuwkerke verwelkomt dan tal van spraakmakende gasten op het podium van het Concertgebouw voor een praatavond die het voorjaar op gang moet trappen en vooruitblikt naar de Ronde van Vlaanderen en de start in de Brugse binnenstad. Onder meer José De Cauwer en Ine Beyen, beide co-commentator voor de VRT bij respectievelijk mannen en vrouwen, tekenen present. Voor boeiende wielerverhalen komt Eddy Planckaert langs en Marijn de Vries maakt rake analyses. En er is ook Renaat Schotte, die zal inbellen vanuit de UAE Tour.

“We pakken binnenkort nog uit met een uitgebreide promocampagne rond onze wielerhoogdag”, zegt Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “De Brugse wieleravond is alvast een mooie prelude op de Ronde en een niet te missen avond voor al wie de wielersport genegen is.”

Soulsister en expo

Ook schepen van Sport Franky Demon (CD&V) is enthousiast. “Het Brugse hart klopt voor de wielersport, dat hebben we in 2021 al bewezen met een massaal bezocht WK Wielrennen. Ook bij de start van de Rond op 2 april maken we jong en oud, Bruggeling en bezoeker, warm voor de wielersport. Soulsister zorgt voor muziek aan de vooravond van de start, er is een expo rond de Ronde trofee gepland in ons stadhuis en we pakken uit met een ‘Strava art challenge’.”

De Brugse Wieleravond heeft plaats op donderdag 23 februari, de show start om 20 uur. Tickets kosten 16 euro voor Bruggelingen en 20 euro voor niet-Bruggelingen.