Sportieve vooruitblik op BK Wielrennen in Middelkerke: wie volgt Van Aert en Kopecky op?

Alle wielerogen zijn zondag 26 juni gericht op het BK wielrennen in Middelkerke. Wie volgt er Wout van Aert en Lotte Kopecky op? Van Aert heeft alvast een extra motivatie: “Het zou mooi zijn om drie keer na elkaar Belgisch kampioen te worden in Middelkerke.”

Apotheose van jaar vol tricolore spanning

Middelkerke is al ruim een jaar in de ban van de koers en de Belgische driekleur. Na het BK trial vorige zomer en het BK veldrijden afgelopen winter staat dit weekend het BK voor elite op de weg op het programma. Op zondag 26 juni strijden zowel de vrouwen als de mannen aan de Belgische kust om de nationale titel en een van de mooiste truien in het peloton.

Voor Middelkerks sportschepen Henk Dierendonck is dit de sportafspraak van het jaar. “We krijgen ideaal weer, de organisatoren laten niets aan het toeval over en de favorieten zijn allemaal in topvorm. Onze medewerkers van het gemeentebestuur en de mensen van Golazo maakten de ideale mix voor een groot wielerfeest. Hopelijk maken de renners het waar. Het publiek kan alles trouwens vanop de eerste rij meemaken dankzij vier fanzones en de respectievelijk vijf en zes lokale rondes bij dames en heren. Maar kom naar Middelkerke met het openbaar vervoer of de fiets, zo beleef je het BK met het beste comfort.”

Kampioenschap voor sprinters

Het parcours voor het BK in Middelkerke werd mee uitgetekend door Johan Museeuw en is er één op maat van de sprinters: van begin tot einde vlak en over brede wegen. Al kan de dubbele passage door De Moeren wel voor wat nervositeit en een eventuele schifting zorgen.

De start van het BK wordt gegeven op het Marktplein van Middelkerke. Daarna gaat het via Oostende en Zevekote (Gistel) richting Diksmuide voor een passage over de Grote Markt en de doortocht langs de IJzerdijk en de Dodengang, het enige bewaarde Belgische loopgravenstelsel uit de Eerste Wereldoorlog.

Genoeg wind voor waaiers in de Moeren?

In het binnenland volgt er een dubbele lus: Alveringem – De Moeren – Adinkerke – Veurne. Als er in de koers strijd gevoerd moet worden, dan zijn de passages in De Moeren het ideale toneel. Al valt het af te wachten of de wind zondag een grote rol zal spelen. Na de tweede passage door Veurne zetten de renners koers richting Middelkerke voor zes lokale lussen van 13,6 km. Het plaatselijke parcours valt op door zijn lange rechte stroken en passage op de Zeedijk. Levert de aankomst na 208,7 kilometer op de Koninginnelaan een majestueuze sprint op?

In het parcours voor de vrouwen is er geen passage door De Moeren voorzien. Zij keren na de doortocht aan de IJzerdijk en de Dodengang terug richting Middelkerke, waar vijf lokale lussen worden afgewerkt. Na 119,9 kilometer is de nieuwe Belgische kampioene bekend.

Blok tegen blok met Van Aert als vrijbuiter

Bij de mannen is Wout van Aert tuk op een tweede opeenvolgende Belgische titel, al weet hij dat het niet evident wordt. “Een BK is altijd moeilijk te voorspellen en zeker dit kampioenschap”, zegt de renner van Jumbo-Visma. “De kans op een massasprint is groter dan anders en jongens als De Lie en Philipsen zijn supersnel. Al heb ik wel het geluk dat ik ook op een niet-selectief parcours niet kansloos ben.”

Van Aert beseft dat zijn team de koers niet zal kunnen dragen. “Als ploeg met vier renners kunnen we niet anders dan afwachten hoe de koers verloopt. Optornen tegen de blokken van Alpecin-Fenix en Lotto-Soudal wordt moeilijk. We zullen heel aandachtig moeten koersen.”

Van Aert wil (ook) ereburger worden

Naast een nieuw jaar in de driekleur heeft Van Aert een extra motivatie. “Het zou mooi zijn om drie keer op rij Belgisch kampioen te worden in Middelkerke”, verwijst hij naar zijn Belgische titels in het tijdrijden (2019) en in het veld (2022). “Als ik drie keer na elkaar en in drie verschillende disciplines Belgisch kampioen word in Middelkerke dan vind ik dat ze mij ereburger moeten maken”, lacht hij.

Als Wout ereburger wil worden, dan zal hij palmaresgewijs nog een sprintje moeten trekken tegen Freddy Maertens

Die oproep is bij gastgemeente Middelkerke alvast niet in dovemansoren gevallen… Maar beseft Wout wel dat Middelkerke met levende wielerlegende uit Lombardsijde Freddy Maertens al een koersende ereburger heeft?

Burgemeester Jean-Marie Dedecker verkneukelt zich alvast op een topwedstrijd in zijn Middelkerke. “Dat een groot kampioen als Van Aert dingt naar het ereburgerschap is natuurlijk fantastisch, maar het palmares van Maertens is – zelfs voor Wout – op dit moment bijna niet te evenaren. Hij moet natuurlijk ook nog de koers winnen en dat lijkt me dit jaar geen uitgemaakte zaak. Er zijn momenteel heel wat snelle Belgische sprinters. Denk maar aan De Lie, Merlier, Meeus of Philipsen. Maar mocht Wout het flikken dan zet hij zijn kandidatuur alvast wat kracht bij”, glimlacht burgemeester Dedecker.

Drie keer op rij voor Lotte Kopecky?

Lotte Kopecky gaat in Middelkerke voor een derde Belgische titel op rij. De voorbije jaren won ze ook al in Waregem en Anzegem. Drie op een rij, dat is nog maar één renster gelukt: Agnes Dusart (1986-1987-1988). Bij de mannen gebeurde het nog nooit.

“Ik ben niet met die records bezig”, sust Kopecky. “Ik geniet ervan om alle wedstrijden in de trui te rijden. Zoals winnen in de Ronde van Vlaanderen in de Belgische driekleur, die motivatie is voor mij veel groter dan zo’n record.”

Nog meer dan van Aert start Kopecky in Middelkerke als topfavoriete. En nog meer dan van Aert staat ze er alleen voor, want Kopecky heeft geen ploeggenotes aan de start. “Het wordt een beetje gokken, de koers ondergaan en hopen dat ik de juiste keuzes maak. Gelukkig kan ik rekenen op een sterke sprint. Lukt het niet, dan is dat jammer. Maar ook al ben ik topfavoriete, ik ga er niet vanuit dat ik zomaar zal winnen.” (PG)

Praktisch! Volg het BK in Middelkerke vanop de eerste rij: