Sportief manager Wim Feys stopt in oktober bij The Lead Out Cycling Academy

Wim Feys zet op het einde van het seizoen zijn samenwerking met EFC-L&R-Van Mossel The Lead Out Cycling Academy stop. “Ik heb het moeilijk met de nieuwe vorm van communiceren”, zegt het boegbeeld.

Feys maakt sinds 2011 deel uit van het wielerproject van EFC (Expofloorcovering, het bedrijf van Kurt Debouck, red.). “Ik mag gerust zeggen dat het DNA van dit project in mijn lijf zit. Na tien seizoenen bij Beveren 2000 voelde ik me bij de verantwoordelijken, Michel Pollentier en Kurt Debouck, onmiddellijk thuis. Ik kwam in een warme, familiale omgeving terecht. Een team met duidelijke afspraken, een gedegen structuur en waarden waarmee ik me kon vereenzelvigen. En dat rendeerde, want jaar na jaar boekten we goede resultaten. Jonge beloftevolle renners konden zich ontwikkelen tot uitstekende profs.”

“Toen eind 2021 de ploeg een samenwerking aanging met KSV Deerlijk en omgedoopt werd tot The Lead Out Cycling Academy, stapte ik als een van de weinigen van EFC in het nieuwe project. Ik durf gerust toe te geven dat ik er sceptisch tegenover stond, maar uiteindelijk wilde ik er toch voor gaan. En naarmate het seizoen 2022 vorderde, voelde ik dat er toekomst inzat. De komst van een ceo, een nauwere samenwerking tussen de performance U19 en U23 en een sterke rennerskern zorgden voor positieve vooruitzichten. In oktober 2022 was ik ervan overtuigd dat we vertrokken waren om iets moois uit te bouwen. Maar niets was minder waar. Na zes maanden van frustraties en stressmomenten nam ik begin april de beslissing om niet meer door te gaan in 2024.”

Seizoen uitdoen

“Voor de renners, de staf en boegbeeld/zaakvoerder/wielermecenas Kurt Debouck doe ik het seizoen nog uit”, besluit Wim Feys. “Ik heb een groot verantwoordelijkheidsgevoel tegenover hen. Sportief loopt het goed. Er is in de ploeg een uitstekende samenhang, wat ook duidelijk te zien is aan de resultaten. Ik zal me voegen naar de visie en werking van de ploeg om de rust te bewaren. Ik wil er samen met renners en staf nog een schitterend jaar van maken. Maar begin oktober stopt het voor mij in de ploeg. Ik zal met tevredenheid kunnen terugblikken op mijn jaren bij EFC.”

Zondag bezetten de renners van Wim Feys nog het volledige podium van het provinciaal kampioenschap voor beloften in Tiegem. Michiel Nuytten won voor Victor Vercouillie en Sander Inion. (MVH)