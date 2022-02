Speaker Gilbert Vandromme klaar voor wielerjaar: “Ik kijk dit seizoen vooral uit naar Axel Vandamme”

Er wordt eindelijk opnieuw gekoerst in onze provincie en daar is speaker Gilbert Vandromme uit Poperinge tevreden mee. Hij zit al 51 jaar in het vak en beoefent zijn passie nog altijd met evenveel plezier. Dit weekend is hij zowel in Staden als in Vlamertinge actief. “Ik doe het liefst criteriums voor elites zonder contract en beloften.”

Gilbert Vandromme is een bekende naam in de West-Vlaamse wielerwereld. Vandromme is al jarenlang speaker en niemand kent de plaatselijke renners beter dan hem. Hij is een wandelende encyclopedie. “Ik ben dit seizoen opnieuw actief als speaker”, aldus Vandromme.

“Zowel aspiranten, nieuwelingen, junioren, elites zonder contract en beloften becommentarieer ik. Ook enkele profwedstrijden passeren de revue, maar dat zijn slechts een tweetal koersen.”

De Poperingenaar kijkt dit seizoen bij de junioren reikhalzend uit naar Houthulstenaar Axel Vandamme. “Ik denk dat hij grote ogen zal gooien. Hij zette zondag het clubkampioenschap in Meulebeke op zijn naam en won zo meteen zijn eerste koers bij de junioren. Als nieuweling liet hij ook al mooie dingen zien en won hij verschillende wedstrijden (zeven om precies te zijn, red.).”

“Ik denk dat hij ferm zal toeslaan dit seizoen. Zaterdag zie ik hem in Staden, want Vandamme is niet geselecteerd voor Kuurne-Brussel-Kuurne, de eerste UCI-koers van het jaar. Verder is het koffiedik kijken, want het seizoen moet eigenlijk nog beginnen. Ik heb de koersen nog niet echt gevolgd. Na het weekend zal ik natuurlijk meer weten, want zaterdag ben ik in Staden voor de nieuwelingen en junioren en zondag trek ik naar Vlamertinge voor een juniorenwedstrijd. Nu is het afwachten.”

“Vandamme ken ik nog van vorig jaar. Hij is een van de betere in West-Vlaanderen. In dat clubkampioenschap viel hij, keerde hij terug en won hij met overmacht in de sprint. Het zou me niet verwonderen, mocht hij dit weekend al het zegegebaar maken. Ook naar Maxime Farazijn, bij de elites zonder contract, kijk in enorm uit. Verder is ook het Minerva Cycling Team een leuke nieuwe factor.”

“Ik kwam goed overeen met Daniel Carpentier, de vader van ceo Filip Carpentier. Helaas is hij ondertussen al overleden.”

51 jaar speaker

Vandromme is reeds 51 jaar speaker en doet het nog altijd even graag. Hij is een manusje van alles, maar toch heeft hij een voorkeur. “Ik doe het liefst criteriums voor elites zonder contract en beloften. Waarom? Omdat je ze verschillende keren ziet passeren en eveneens omdat ik zo goed als alle renners ken. Ik heb vaak geen deelnemerslijst meer nodig. Ik herken de renners en moet niet kijken welk rugnummer nu net voorbijkomt.”

“In criteriums wordt er ook altijd koers gemaakt en dat zorgt voor een aangenaam schouwspel. Er wordt niet tactisch gereden. Iedereen zet zich voor de volle honderd procent in en dat is mooi om te zien. Ik ben fan. Dat soort wedstrijden liggen me het nauwst aan het hard, maar eigenlijk maakt het weinig uit. Ik ben vooral blij dat ik opnieuw die micro in mijn handen zal hebben. Door het coronavirus zat ik vorig jaar acht maanden zonder koers en dat deed pijn.”

