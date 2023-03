Slyps Sprint trekt wielerseizoen op gang

Midden in een klassiek wielerweekend, met op vrijdag de E3 Saxo Classic en op zondag Gent-Wevelgem, vindt op zaterdag 25 maart in Slypskapelle de jaarlijkse wielerwedstrijd voor beloften en elite zonder contract plaats.

Slyps Sprint, het plaatselijke wielercomité, organiseert de wedstrijd sinds 2015 in het voorjaar. “We hopen alvast om zoals de voorbije jaren opnieuw heel wat renners te mogen verwelkomen in Slypskapelle”, aldus Andries Sioen, bestuurslid bij Slyps Sprint. Het startschot weerklinkt om 14.30 uur aan gc d’Oude Schole.

Eetfestijn

Slyps Sprint kijkt er tevens erg naar uit om na een onderbreking van drie jaar door de coronacrisis terug aan te knopen met de traditie om de avond voordien, op vrijdag 24 maart, iedereen te verwelkomen op het eetfestijn. Kaarten voor de ribbetjes à volonté zijn te verkrijgen via www.slypssprint.be, via het telefoonnummer 0498 84 68 11 of via een bestuurslid van Slyps Sprint. Wie er bij wil zijn betaalt 20 euro voor volwassenen, 10 euro voor kinderen tot 12 jaar. Het eetfestijn start om 19 uur.

“Voor wie geen ribbetjes lust, kan er ook een alternatief worden voorzien.” (BF)

Alle informatie is ook terug te vinden op www.slypssprint.be.