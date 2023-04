Shari Bossuyt verlengt contract bij Canyon/SRAM: “Wil klassiekers winnen en ritten in de Tour de France”

Shari Bossuyt heeft haar handtekening gezet onder een contractverlenging bij haar wielerteam Canyon/SRAM. Ze ligt er nu vast tot eind 2025.

De 22-jarige Bossuyt is bezig aan haar tweede seizoen in dienst van de Duitse ploeg uit de Women’s World Tour. In haar debuutjaar haalde ze een rist ereplaatsen en in 2023 mocht ze voor het eerst van de zege proeven, met ritwinst in de Ronde van Normandië vorige maand. Daarnaast haalde ze top tien in Brugge-De Panne (vijfde) en Gent-Wevelgem (tiende) en werd achttiende in de Ronde van Vlaanderen.

“Toen de ploeg voorstelde te verlengen, heb ik geen moment getwijfeld. Ik voel me goed en ben hier graag aan de slag. Ik voel veel vertrouwen”, zegt Bossuyt woensdag. “Mijn doel voor 2023 was een koers winnen, wat al gelukt is. De komende jaren wil ik klassiekers winnen en ritten in de Tour de France.”