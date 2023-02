Shari Bossuyt pakt zilver in de puntenkoers

Shari Bossuyt heeft zaterdagavond een zilveren medaille behaald in de puntenkoers bij de vrouwen, tijdens het Europees kampioenschap baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen. De West-Vlaamse totaliseerde 42 punten, 14 minder dan de Noorse Anita Yvonne Stenberg, die de titel pakte. Het brons was weggelegd voor de Française Marie le Net, met 34 punten achter haar naam.

Met 18 rensters gingen ze op weg voor 100 ronden. De eerste sprint ging naar Anita Yvonne Stenberg voor de Ierse Mia Griffin, de Française Marie le Net en de Oostenrijkse Verena Eberhardt. De Britse wereldkampioene Neah Evans ging zich moeien in de volgende sprint en pakte vijf punten. Stenberg knokte zich daarop naar de volle buit, Evans werd tweede.

Meteen ontplofte de wedstrijd en volgde de ene aanval de andere op. Half wedstrijd kregen we volgende situatie. Aan de leiding Anita Yvonne Stenberg met 16 punten. Marie le Net stond op plaats twee met 9 punten, net evenveel als de Iatliaanse Silvia Zanardi. Wereldkampioene Neah Evans volgde als vierde met 8 punten. Shari Bossuyt behaalde tot dan toe nog geen enkel punt.

Het sein dan voor de Bellegemse om met nog 47 ronden te rijden te gaan aanvallen. Ze kreeg versterking van onder meer Stenberg, le Net en Raaijmakers en pakte haar eerste puntje na de 6e sprint. Die vier trokken door en gingen op jacht naar een bonusronde. Onderweg sprokkelde Shari Bossuyt vijf punten en kwam zo op de zesde plaats te liggen.

In sprint nummer acht was Bossuyt opnieuw de sterkste. Het viertal Stenberg, le Net, Raaijmakers en Bossuyt pakte daarop hun bonusronde en zo stootte onze landgenote door naar de derde plaats. Marit Raaijmakers ging in volle finale aanvallen, op jacht naar de bronzen medaille, maar zette zich op vier ronden van het einde recht. De Française Marie le Net zat gevangen in het peloton. Shari Bossuyt pakte de laatste sprint en de bijhorende 10 punten, goed voor een zilveren medaille.

Zondag valt het doek over deze Europese kampioenschappen baanwielrennen. In het keirin bij de vrouwen komen Nicky Degrendele en Valerie Jenaer in actie. Bij de ploegkoers voor vrouwen vormen Lotte Kopecky en Shari Bossuyt een koppel. Robbe Ghys en Fabio Van Den Bossche werken het afsluitende nummer van deze kampioenschappen af: de ploegkoers bij de mannen. De Belgen hebben reeds drie medailles weten te sprokkelen. Eerder al pakte Lotte Kopecky goud (afvalling) en brons (omnium).

(Belga)