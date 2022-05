Seppe Vangheluwe schittert in Benin en koerst verder in Afrika: “In zomer twee maanden koersen in Guadeloupe”

Plots staat Seppe Vangheluwe (26) in de schijnwerpers! Hij won een rit in de Ronde van Benin en pakte in de West-Afrikaanse republiek de puntentrui mee naar huis. Eind volgende maand vliegt hij naar Guadeloupe om daar twee maanden lang te koersen.

Laten we de carrière van Seppe Vangheluwe grillig noemen. In 2017 won hij een etappe in de Ronde van Togo én in de Ronde van Guyana. Na dat ‘boerenjaar’ hing hij de koersfiets aan de spreekwoordelijke haak. “Ik kreeg een degout van het fietsen”, aldus Vangheluwe. “Toen ik het aanbod kreeg om ambassadeur te worden voor Van Rysel, het fietsmerk van Decathlon, keerde de goesting terug en begon ik bij de nevenbonden te koersen. Het plezier in het fietsen keerde snel terug.”

Intussen hoort de inwoner van Moorsele met roots in Meulebeke tot een trainingsgroep met Lotto-Soudal-prof Harm Vanhoucke, z’n broer Warre en Kim Devroye. Mannen die elkaar tot nieuwe uitdagingen pushen. “Een UCI-koers winnen werd een doel”, geeft Seppe Vangheluwe toe. “Via Guy Smet kreeg ik de kans om mee te gaan naar de Ronde van Benin, een land in West-Afrika. Daar heb ik drie maanden naartoe geleefd. De openingsetappe was de lastigste. We schoven Björn De Decker naar voor en hij won die eerste rit.”

“De aankomst van de tweede etappe lag op een hellende strook. Iets voor mij. In een sprint met een twintigtal renners kon ik het afmaken. De volgende drie ritten waren voor de zuivere sprinters. Ik behaalde nog een paar ereplaatsen en heroverde dankzij plek twee in de slotrit de leidersplaats in het puntenklassement.”

Via Johan Molly

Zodat het voor Seppe Vangheluwe een geslaagde Afrikaanse missie werd. Weldra volgt een nieuwe uitdaging. Ritwinst in Benin opent andere deuren. “Voor ik naar ginder vloog had ik de intentie te stoppen indien ik een etappe kon winnen”, verduidelijkt hij. “Mijn vriendin Lindsey Windels speelde enkele weken geleden haar laatste volleybalwedstrijd bij Vkt Torhout en heeft ook al een nieuwe uitdaging: een marathon lopen. Door de ritzege in Benin kreeg ik plots veel verzoeken van buitenlandse teams. Johan Molly, verzorger bij Bingoal-Pauwels Sauces, bracht me in contact met een ploeg die in augustus de Ronde van Guadeloupe rijdt. In juli en augustus ga ik in het Franse overzeese departement koersen. Mijn werksituatie laat dit momenteel toe. Daarna heb ik nog één wens: dat mijn broer Warre de kans krijgt om prof te worden. Ook dat is iets waar we samen aan werken.”