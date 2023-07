Sep Vanmarcke moet onmiddellijk stoppen met wielrennen door littekenweefsel op het hart

Sep Vanmarcke (34) deelde deze ochtend een emotionele boodschap op Instagram. De Anzegemnaar moet omwille van medische redenen onmiddellijk stoppen met wielrennen. “Tijdens het Belgisch Kampioenschap kreeg ik hartritmestoornissen en werd er een littekenweefsel ontdekt op mijn hart. Als ik blijf koersen, kan dat in de toekomst leiden tot hartfalen. Dit is een heel pijnlijke beslissing, maar er is geen andere mogelijkheid.”



