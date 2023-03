Sep is back, Lampaert haalt niet het niveau dat we van hem gewend zijn

Na jaren vol pech en tegenslag toont Sep Vanmarcke dit voorjaar dat velen hem al onterecht afschreven. Vrijdag kwam hij nog net tekort in de E3 – hij overleefde in de eerste achtervolgende groep wel de schifting op de Paterberg, maar moest er uiteindelijk af op de Oude Kwaremont –, maar zondag in Gent-Wevelgem was het wel prijs: achter twee ongenaakbare Jumbo’s snelde Vanmarcke naar een knappe derde plaats. Een deugddoende podiumplek, zijn derde al in Wevelgem. En een manier om alle criticasters lik op stuk te geven

Denken dat Sep nu ook plots zal meespelen voor de zege in de Ronde en in Parijs-Roubaix is overdreven, daarvoor zijn de grote drie simpelweg te sterk, maar dat hij de vooruitgeschoven West-Vlaamse pion voor een dichte ereplaats wordt, staat dan wel weer als een paal boven water. Zelfs ondanks – of net dankzij – een anonieme wedstrijd in Dwars door Vlaanderen, waar hij uit voorzorg vroegtijdig afstapte.

Enerzijds omdat Sep duidelijk de goede benen te pakken heeft en verstandig opbouwt, anderzijds omdat de andere vooruitgeschoven West-Vlaming het dit voorjaar wat laat afweten. Hoe hard we het hem ook gunnen, Yves Lampaert haalt niet het niveau dat we van hem gewend zijn. De omstandigheden zitten natuurlijk niet mee. Soudal-Quick-Step presteert collectief onder de maat, terwijl Lampaert door ziekte binnen de ploeg vorige week ook in het rood moest gaan door én de loodzware editie van Brugge-De Panne én de E3 Saxo Classic én Gent-Wevelgem te moeten rijden. Drie keiharde wedstrijden in weer en wind op vijf dagen, niet verwonderlijk dat de frisheid en de allerbeste benen ontbreken. Het is dan ook maar de vraag of dat op enkele dagen tijd rechtgetrokken kan worden. Dwars door Vlaanderen sloeg Lampie alvast over, maar of dat zoden aan de dijk brengt, zal nog moeten blijken.

Hoe dan ook belooft het een schitterende Ronde van Vlaanderen te worden. Het duel tussen Pogacar, Van Aert en Van der Poel wordt er immers eentje op het scherpst van de snee. Wat de grote drie in Harelbeke uit hun benen schudden, was alvast om van te smullen. Meer van dat graag nu zondag!