Sarah Inghelbrecht is nu perschef bij Intermarché-Circus-Wanty: “Na zege van Biniam Girmay in Gent-Wevelgem is alles ontploft”

Sarah Inghelbrecht (30) heeft een mooie carrière als wielrenster achter de rug. Vandaag is de naar de Voerstreek uitgeweken Stalhilse persverantwoordelijke bij WorldTourteam Intermarché-Circus-Wanty, de ploeg van de Eritreeër Biniam Girmay. “Sinds zijn zege in Gent-Wevelgem krijg ik plots veel meer interviewaanvragen.”

Sarah Inghelbrecht groeide op in Stalhille, liep in het middelbaar school in het Brugse Sint-Jozef Humaniora, waar ze de richting economie-wiskunde volgde, en behaalde een masterdiploma handelsingenieur aan de universiteit van Gent. Al die tijd combineerde ze haar studie met topsport. Inghelbrecht was één van de betere Belgische rensters van haar generatie en was vaak met de nationale selectie aan de slag in het buitenland.

“Terwijl mijn klasgenoten tijdens het weekend uitgingen, bleef ik braafjes thuis”, vertelt Inghelbrecht zoveel jaren later. “Maar spijt van mijn keuzes heb ik nooit gehad. Ik heb als wielrenster toch enkele mooie resultaten kunnen behalen, waaronder een vice-Europese titel in de ploegenachtervolging bij de beloften (in 2012 in het Portugese Anadia, op de piste, red.).”

“Door een hernia is in januari 2020 wel vroegtijdig een einde aan mijn carrière gekomen. Dat was net voor corona uitbrak en net voor ik een voltijdse jobaanbieding kreeg. Op dat moment was mijn abrupt afscheid een harde noot om te kraken, maar achteraf gezien is alles toen netjes in zijn plooi gevallen.”

“Een jaar later, in april 2021, ben ik ook voor de eerste keer mama geworden van een zoon, Jules Stassin. Zijn papa, Julien, is zelf ook profwielrenner geweest, was daarna enkele jaren verzorger bij profploeg Wallonie-Bruxelles en wordt er vanaf volgend seizoen ploegleider. We wonen in Aubel, op enkele kilometers van het Drielandenpunt met Nederland en Duitsland.”

Speciaal profiel

Zelf is Inghelbrecht ook in de wielersport actief gebleven. Vandaag is ze persverantwoordelijke van WorldTourteam Intermarché-Circus-Wanty, de ploeg die in 2022 furore maakte dankzij onder meer de uitmuntende prestaties van de Eritreeër Biniam Girmay, die met zijn zege in Gent-Wevelgem de eerste Afrikaanse winnaar van een klassieker werd.

“Toen ik zelf nog koerste, was de ploeg al heel erg in mijn profiel geïnteresseerd. Er zijn immers weinig mensen die veel talen spreken en toch thuis zijn in de wielersport. Er stond geen vacature open, maar ik kreeg wel de vraag vanuit het team om de sociale media te verzorgen. Al vrij snel is dat een voltijds contract geworden. Het was een aanbod dat ik niet kon weigeren.”

“Ik leid een heel raar leven. Ik werk haast zeven dagen op zeven en soms zelfs ‘s nachts”

“Ik ben nu dus in de communicatie aan de slag, een job die weinig met mijn diploma te maken heeft. Alleen zou ik zonder dat diploma nooit zo’n aanbieding gekregen hebben. Trouwens, mijn positie binnen de ploeg evolueert elk jaar. Wie weet kom ik ooit toch nog in een meer economisch gerichte functie terecht”, benadrukt de Stalhilse.

Journalisten

Als persverantwoordelijke is Inghelbrecht de link tussen sponsors, renners en journalisten. “Aanvragen van sponsors en journalisten komen bij mij terecht, waarna ik beslis wat er mogelijk is. Ik moet zorgen dat de communicatie met de buitenwereld vlot verloopt en we aan de noden van onze partners voldoen.”

“Een ander gedeelte van mijn job is het administratieve luik, zoals het indienen van het UCI-dossier en het opstellen van contracten. Vooral het voorbije jaar is mijn job in extreme mate geëvolueerd. Vroeger mocht ik blij zijn als een journalist een van onze renners wilde spreken, maar na de zege van Biniam in Wevelgem is alles ontploft.”

“Vroeger kenden de meeste journalisten me niet, nu wel. Ik leid een heel raar leven. Ik werk haast zeven dagen op zeven, het hele jaar door en soms zelfs ’s nachts, zoals tijdens het voorbije WK wielrennen in Australië. Ik moet erg flexibel zijn. Je weet immers nooit wanneer een renner van de ploeg zal winnen, want als er iemand wint, heb ik meer werk. Ik doe dat wel meestal van thuis uit, maar als Biniam komend seizoen de Tour rijdt, kan het zomaar gebeuren dat ik in juli vier weken in Frankrijk zal vertoeven”, besluit Sarah Inghelbrecht.