Sam Govaert: “Beachrace kent topparcours”

Zondag staat Bro.Go Sports in voor de organisatie van de Shifting Gears Beachrace De Haan. Het wordt de eerste editie van deze wedstrijd. Jonas Rickaert (Alpecin-Deceuninck) is één van de blikvangers.

Sam Govaert en Bro.Go Sports staan al in voor de strandrace van Zeebrugge. Deze winter voegen ze er De Haan aan toe. Govaert, Oost-Vlaming van origine en leraar aan het KTA in Brugge, woont in Jabbeke. “Zelf fiets ik vrij vaak door de bossen tussen De Haan en Wenduine”, vertelt hij. “Met mijn idee om daar een strandrace te organiseren, stapte ik naar sportfunctionaris Stijn Bulcke.”

Het schepencollege van De Haan zette het licht op groen. Zondag 17 december mogen rond de 400 deelnemers aan de start worden verwacht. “We starten in Wenduine ter hoogte van het Wielingenzwembad”, verduidelijkt Govaert. “Op het strand rijden we richting De Haan. We rijden nadien door de Concessiewijk waar de renners de Boxberg beklimmen. Een korte, maar pittige heuvel! Daarna volgen singletracks door het bos. Via de kustbaan komen we weer op het strand. De streep ligt op de rotonde aan het zwembad van Wenduine. Volgens mij is dit een topparcours.”

Een omloop van 15 kilometer. Deelnemers aan de 45 km werken drie ronden af. “De inschrijvingen lopen goed, ik vermoed dat we de limiet van 400 vertrekkers halen”, gaat Govaert verder. “De profs van Soudal-Quick.Step die de voorbije wedstrijden op het strand reden, zullen er niet zijn, want zij vertrokken eind vorige week op stage. Jonas Rickaert is de grootste naam op onze deelnemerslijst. Aaron Verwilst zal er ook zijn. Jules De Cock, de Nederlandse kampioen, is eveneens van de partij. Bij de vrouwen schreven Grace Verbeke, Lotte Claes en Julie Sap in.”

De Shifting Gears strandrace De Haan vormt een tweedaags klassement met de wedstrijd in Zeebrugge, op zondag 14 januari aan haar zesde editie toe. Het startschot in Wenduine weerklinkt om 10.30 uur. Na afloop wordt een apart podium voor inwoners van De Haan gevormd. (HF)