Rugzak met paspoort van Alec Segaert gestolen op trein richting luchthaven: renner kan voorlopig niet vertrekken naar WK

Op de trein richting luchthaven van Zaventem is de rugzak van Alec Segaert (20) gestolen. De Lendeleedse wielrenner kan voorlopig niet naar het WK in Glasgow vertrekken, want zijn internationaal paspoort steekt in de bewuste rugzak.

Zijn broer Loïc Segaert lanceerde via het sociale netwerk X (voormalige Twitter, red.) een oproep om de rugzak terug te vinden. “Mijn broer zijn rugzak, met internationaal paspoort, werd zonet gestolen op de trein IC2308 in zone Brussel”, schrijft hij om 12.36 uur. “Waardoor hij niet kan vertrekken vanuit Brussels Airport naar WK. Iemand een verloren rugzak gezien? Of iemand die kan helpen? Please retweet!”

Op het WK in Glasgow rijdt Alec Segaert op woensdag 9 augustus normaliter het WK tijdrijden bij de U23, waar hij tot de topfavorieten behoort. Zaterdag 12 augustus start hij aan het WK op de weg, eveneens bij de U23.

Wie de rugzak heeft gespot, gevonden of een tip heeft, kan via de X-account van broer Loïc contact opnemen.

Het gaat om een zwarte tas van Samsonite met het Lotto-Dstny-logo en Segaerts naam erop aangebracht.

Intussen probeert Alec Segaert via een spoedprocedure vandaag nog aan een nieuw internationaal paspoort te raken. Als dat lukt, kan hij vanavond alsnog de rest van de Belgische selectie vervoegen.

