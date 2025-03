Roeselare Koerst en Mandelzonen organiseren samen wielerwedstrijd: “Graag Axel en Eddy Merckx in Roeselare ontvangen”

Met de start van het wielerseizoen achter de rug en voor de GP Monseré blikken we even vooruit op wat komen zal. We doen dat met twee wielerliefhebbers die elkaar teruggevonden hebben: Rino Vandromme van De Mandelzonen en Paul Deroo van Roeselare Koerst.

Er was een tijd dat de mensen van Roeselare Koerst en De Mandelzonen moeilijk door dezelfde deur konden maar die periode ligt al een tijdje achter de rug.

Jullie kunnen het eigenlijk best met elkaar vinden?

Rino Vandromme: “Maar ja. Toen we door een verschil van visie elk onze eigen weg zijn gegaan, zijn er in het begin harde woorden gevallen, maar we zijn eigenlijk altijd blijven praten. En zo hoort het ook. Het is niet omdat we een andere mening hadden, dat er ruzie moest zijn.”

Paul Deroo: “De twee wielerverenigingen, De Mandelzonen en Roeselare Koerst, hebben hun weg gezocht en gevonden in het Roeselaarse wielerlandschap. En beiden hebben hun plaats binnen de stadsgrenzen.”

Jullie stonden aan de basis om van Roeselare opnieuw een echte wielerstad te maken?

Rino: “Dat is een heel verhaal. Mijn dochter Sharon koerste en ik was verzorger bij Topsport Vlaanderen. Met Roeselare-Kemmel-Roeselare wilde ik een topwedstrijd voor dames organiseren en Topsport Vlaanderen ondersteunde dat. Dat werd de GP Stad Roeselare en het was de derde grootste wielerwedstrijd van België voor dames. Na twee jaar stopte Topsport Vlaanderen ermee en ik zocht medewerking.”

Paul: “Die vraag werd aan ons, de Kafhoeksprinters, gesteld aan de toog van de bar van de VMS. We stonden daar met José Debels, Noel De Meyere, Willy Phlypo en Björn Leenknegt. De koers op de Kafhoek hield op te bestaan en wij wilden Rino en zijn team helpen. Roeselare Koerst was geboren.”

“Rond 2010 organiseerden we vier wedstrijden van dames elite over nieuwelingen tot jeugdwedstrijden aan het De Coninckplein. Er namen meer dan 500 renners de start.”

Tot jullie op een bepaald ogenblik jullie eigen weg gingen. Maar nu organiseren jullie weer samen wedstrijden?

Paul: “Het was schepen van sport Piet Delrue die voorstelde om een wedstrijd samen te organiseren en om dat eens te bespreken met Rino tijdens een etentje.”

Rino: “En dat gebeurde ook. Zoals reeds gezegd hebben wij nooit gelaten om met elkaar te praten. Wij hebben nooit ruzie gemaakt en er was hoegenaamd geen vijandschap tussen ons.”

“We besloten om samen een wedstrijd te organiseren met Roeselare kermis. Maar dat bleek uiteindelijk niet haalbaar.”

Paul: “Er was in die periode ook West-Vlaanderens Mooiste, de volledige omloop moest in nadars staan wat te duur was én bovendien was er geen interesse van de renners.”

En nu komt er een tweede poging?

Rino: “Op Hemelvaartsdag organiseren we de provinciale kampioenschappen voor de jeugd in samenwerking met de CT Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare. Het wordt een volledige dag wielerfestijn voor de jongeren, van miniemen tot aspiranten. Alles zal plaatsvinden aan het MSKA in de Groenestraat en Roeselare Koerst, De Mandelzonen en Jonge Renners staan in voor de organisatie.”

Is Roeselare eigenlijk nog een wielerstad? De tijd van de wereldkampioenen à la Monseré en Beheyt is toch voorbij?

Paul: “We hebben toch goede renners zoals Cériel Desal en Piet Allegaert en hebben mooie wedstrijden op ons grondgebied zoals de GP Monseré, het Dovy Natourcriterium en de start van Dwars door Vlaanderen. Om zeker ons nationaal wielermuseum Koers niet te vergeten.”

Rino: “Een wereldkampioen maak je ook niet ieder jaar, hé (lacht)”

Paul: “Daarom ook dat we samen onze schouders onder de koersende jeugd zetten. Ook met het Dovy Natour organiseren we dit jaar een nieuwelingenwedstrijd.”

Waarvan dromen jullie nog als echte wielerliefhebbers?

Rino: “Ik droom er van om een BK in Roeselare te laten vertrekken en te laten aankomen.”

Paul: “Ik droom er samen met Rino van om Eddy Merckx én zijn zoon Axel naar Koers en naar een van onze wedstrijden uit te nodigen. Dat moet toch mogelijk zijn: de allergrootste renner die ons land ooit heeft gehad in onze wielerstad te krijgen. Ik heb die vraag al verschillende keren gesteld aan de stad. Het zit in de pijplijn, hoor ik altijd. Hopelijk zit er geen knoop in die pijplijn (lacht).”

Van de stad gesproken. Is een grote wielerwedstrijd organiseren mogelijk zonder hulp van de stad?

Rino en Paul in koor: “Neen, absoluut niet. Denk maar aan de logistieke ondersteuning alleen. De financiële bijdrage mag natuurlijk altijd meer zijn maar we moeten eerlijk zijn: het stopt ergens. En het zijn economisch gezien ook geen goede tijden.”

Wat binnen vijf jaar?

Rino: “Dan is er al een warme overdracht gebeurd tussen mezelf en mijn opvolgers. Ik zal betrokken blijven bij De Mandelzonen maar zal geen trekker meer zijn.”

Paul: “Ik hoop dat het Dovy Natourcriterium nog zal bestaan en dat het financieel haalbaar blijft. Want ieder natourcriterium staat of valt met vedetten.”