Reportagemaker Wouter Deboot na zotte zege van Yves Lampaert: “Nog zoveel meer in zijn mars”

Wouter Deboot volgde wielrenner Yves Lampaert in aanloop naar Parijs-Roubaix, maar is intussen een goede vriend geworden. Voor Wouter was de overwinning van Yves in de Tour de France een verrassing en toch ook niet: “Zijn carrière geslaagd? Dit kan een boost zijn om er nog meer uit te halen.”

“Ja, ik heb toch wel gevloekt toen ik de beelden zag, omdat ik er niet bij was”, lacht Wouter, die Yves al een paar keer heeft gevolgd in aanloop naar Parijs-Roubaix, voor een hele mooie reportagereeks in Iedereen Beroemd. “Zo’n pure emotie, zo’n geluk. Fantastisch om te zien! Het is het zoveelste bewijs dat Yves zoveel in zijn mars heeft. Hij heeft de technische en fysieke paraatheid om een topprestatie neer te zetten, maar denkt misschien iets te vaak in het belang van de ploeg. Hij is niet de man die zichzelf op de borst gaat kloppen. Zijn carrière is geslaagd, zei hij. En ik snap dat in de golf van de euforie, maar ik hoop dat het een boost is om dit nog te doen. Want hij heeft nog zoveel meer in zijn mars.”

Ook Wouter bleef niet onberoerd bij het interview achteraf, met de intussen befaamde quote dat hij ‘maar een gewone boerenzoon is’. “Ja, dat is eentje die zal blijven hangen”, glimlacht Wouter. “Hij zoekt daar niet naar, dat komt echt spontaan en vanuit een pure emotie. Je merkt ook duidelijk dat hij veel heeft gehaald uit de mensen die langs de kant stonden om hem aan te moedigen. Yves is een volksmens pur sang, en haalt daar energie uit.”

Opsteker na kritiek

“Het is ook een goeie opsteker na de commotie in de Baloise Belgium Tour (Yves kreeg flink wat commentaar na zijn ellebogenwerk waarbij hij uit de koers werd gezet, red.). Nu is iedereen vol lof over Yves, maar toen kreeg hij de wind van voren, vaak van mensen die zich sterk voelen vanachter een computer. Deze overwinning doet dan extra veel deugd.”

“Of ik hem al gehoord heb? Nu nog niet, wat begrijpelijk is. Al hadden we de afgelopen dagen wel vaak contact. ‘Ge moet niet jaloers zijn dat ge er niet bij zijt’, zei hij nog. ‘Het wordt drie weken afzien’. Maar ik ben zeker dat het iets minder pijn gaat doen met die gele trui op zak.”