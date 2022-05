Remco Evenepoel kwam, zag en overwon in Gullegem Koerse

Remco Evenepoel (22) was dé blikvanger van Gullegem Koerse en bood publiek én organisatoren waar voor hun geld. Na zowat een hele wedstrijd in het offensief rondde hij zijn meesterschap af met een solo van twaalf kilometer.

Vroeg in de koers trokken vier renners in de aanval. Remco Evenepoel was van de partij met Quick.Step-Alpha Vinyl-ploegmaat Stijn Steels, de snelle Sasha Weemaes en de Brit Tom Portsmouth. Dertien renners sloten aan. Met Greg Van Avermaet en Oliver Naesen als grootste namen. Ook de West-Vlamingen Julien Vermote, Maxime De Poorter, Arjen Livyns en belofte Jelle Harteel verschenen voorin.

De zeventien vluchters hadden snel gewonnen spel. Vier ronden van het einde splitte de kopgroep. Een rusteloze Evenepoel glipte weg met Van Avermaet, Jarne Van Grieken, Weemaes, Livyns en de Australiër Angus Lyons. De zes hadden snel één minuut.

Twaalf kilometer van het einde liet de aërokogel van Schepdaal ook hen achter. Weemaes spartelde nog even tegen, maar tevergeefs. Na de Ronde van de Algarve, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Noorwegen zette Evenepoel ook Gullegem koerse op zijn naam. Weemaes sprintte tweede voor Van Grieken en Van Avermaet.

Remco Evenepoel haalde het in Gullegem voor Sasha Weemaes en Jarno Van Grieken. © VDB / Bart Vandenbroucke VDB

(HF)