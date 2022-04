Ramses Vanherpe is verzorger bij SD Worx: “Ik ben de mama van de ploeg”

De naam Ramses Vanherpe doet waarschijnlijk geen belletje rinkelen. Nochtans werkt de Geluveldenaar voor de beste vrouwenploeg van de wereld. Vanherpe is aan de slag als verzorger bij het SD Worx van Belgisch kampioene Lotte Kopecky.

Ramses Vanherpe was erbij toen Lotte Kopecky geschiedenis schreef en twaalf jaar na Grace Verbeke als tweede Belgische vrouw de Ronde van Vlaanderen won. Hij is intussen twee jaar actief als verzorger bij SD Worx. “Ik werd vorig seizoen gecontacteerd door een ploegleider van SD Worx en die vroeg of ik tijd had om als verzorger aan de slag te gaan. Ik mocht eerst een aantal wedstrijden proberen en dat verliep goed. Ondertussen ben ik bezig aan mijn tweede seizoen. Als verzorger ben ik de ‘mama’ van de ploeg”, lacht hij. “Ik masseer de rensters voor en na de wedstrijd, maak eten voor hen, ik voer de rensters naar de koers en ik breng ze eveneens terug naar het hotel. Ook de was en zorgen dat alles klaarligt, behoort tot mijn takenpakket. Zij moeten enkel maar denken aan eten, slapen en fietsen. Bij het merendeel van de wedstrijden ben ik aanwezig. Ik reis mee naar Italië, Spanje, Zwitserland, Engeland, Noorwegen, Frankrijk, … Ik was vorig seizoen ook aanwezig op het WK in Leuven. Zo was ik onder meer de verzorger van Ashleigh Moolman Pasio, een renster uit Zuid-Afrika. Dat was echt een schitterende ervaring.”

Verbetering

Voor zijn periode bij SD Worx was Vanherpe verzorger bij de Lotto Soudal Ladies. Hij heeft geen ambities om over te schakelen naar het mannenwielrennen. “Ik ben al heel mijn leven actief in de vrouwensport. Er zijn stappen gezet in de goede richting, maar er is nog ruimte voor verbetering. Ik ben fier om daar aan mee te werken.” (IVDA)