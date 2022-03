Zwitser Schmid boekt eerste zege voor Quick Step in Coppi e Bartali

Mauro Schmid heeft de openingsrit in de Settimana Coppi e Bartali op zijn naam gebracht.

De Zwitser van Quick Step-Alpa Vinyl haalde het na 164,6 km in Riccione voor medevluchter Eddie Dunbar (Ineos Grenadiers). Ethan Hayter won de sprint van een uitgedund peloton voor Mathieu van der Poel. Met Chris Froome en Mathieu van der Poel kon de Italiaanse rittenkoers rekenen op de rentree van een aantal toppers in koers, al snelde de Nederlander natuurlijk wel zaterdag al naar een derde plaats in Milaan-Sanremo.

Beide heren mengden zich niet in de debatten van de vroege vlucht, wel schoven onze landgenoot Tom Paquot, Simon Pellaud, Giovanni Bortoluzzi en Gidas Umbri weg. Meer dan vier minuten kregen ze nooit van het peloton waar Ineos Grenadiers controleerde. De lastige finale was immers een kolfje naar de hand van Ethan Hayter. Ook Alpecin-Fenix zette finaal een mannetje bij. Op 35 km werd de laatste vluchter ingerekend, waarna Eddie Dunbar wegreed op het laatste gecategoriseerde klimmetje van de dag, de Montefiore Conca. Van der Poel rondde enkele tellen later als tweede de top, het peloton was intussen gereduceerd tot zo’n 30 renners.

In de afdaling maakte Schmid de oversteek naar de Ier. In geen tijd reed het duo een bonus van 50 seconden bij elkaar, de organisatie in de achtervolgende groep was immers zoek. Met nog 20 tellen bonus bij het inrijden van de slotkilometer werd duidelijk dat de winnaar vooraan zat.In een sprint à deux haalde Schmid het van de Ier. Een paar tellen later won Hayter de sprint van het uitgedunde peloton voor Van der Poel.

Voor de 22-jarige Schmid is het zijn tweede profzege, vorig jaar won hij de gravelrit in de Giro. Het is meteen ook zijn eerste zege voor z’n nieuwe team waar de teller oploopt naar 14 zeges dit seizoen.