Zwaar verdict voor Stijn Steels na val op zesdaagse: longkneuzing, drie gebroken ribben en twee gebroken rugwervels

Stijn Steels heeft een longkneuzing, drie gebroken ribben en twee gebroken wervels opgelopen door zijn val in de Zesdaagse van Gent dinsdagavond. Een zwaar verdict voor Steels, die nog geen nieuwe ploeg heeft voor volgend seizoen.

De ploegkoers op de eerste avond van de honderdste editie van de mythische zesdaagse werd al na enkele minuten opgeschrikt door een stevige val na een mislukte aflossing. Onder meer Fabio Van den Bossche, Jules Hesters en Stijn Steels waren bij de val betrokken, al was vooral die laatste er slecht aan toe. Steels werd meteen afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij via Twitter evenwel al vrij snel een relatief geruststellende boodschap de wereld instuurde. “Ik lig nog te wachten op spoed voor verdere onderzoeken. Ik kan mijn tenen en voeten vlot bewegen, maar mijn rug zit muurvast. Bedankt alvast voor alle lieve berichtjes”, klonk het.

Een dag later is het verdict echter zwaar. “Na zijn val in de Zesdaagse van Gent werd Stijn Steels onderzocht in het ziekenhuis en daaruit blijkt dat hij een kneuzing aan de longen, drie gebroken ribben en twee gebroken ruggenwervels opgelopen heeft”, meldt zijn team Quick-Step Alpha Vinyl. Het team geeft daarbij ook aan dat de breuken wel stabiel zijn en dat een operatie of verdere ingreep momenteel niet nodig is.

Nog geen contract

Voor Steels, die dinsdag in tranen werd weggebracht, is deze val hoe dan ook een stevige domper. De renner, en lid van het trainingsgroepje de Melkerie, was immers nog volop op zoek naar een nieuwe ploeg voor volgend seizoen, nadat zijn contract bij de ploeg van Patrick Lefevre niet verlengd werd. Er hing ook nieuws in de lucht, hoe de situatie nu zal evolueren is voorlopig een vraagteken.