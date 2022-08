Zorgt Alec voor West-Vlaams goud?

Van 18 tot en met 25 september vindt in Australië het WK wielrennen plaats. Het wordt in Wollongong een regenboogstrijd om opnieuw naar uit te kijken, want er is een West-Vlaamse medaillekans. Alle hoop is gericht op Alec Segaert, Europees beloftekampioen in het tijdrijden. Enkele dagen voor de bekendmaking van de officiële WK-selectie maken wij een voorzichtige prognose.

Heren elite

Bij de profs wacht Sven Vanthourenhout, in zijn tweede WK als bondscoach, alweer een vette selectiekluif. Wout van Aert en Remco Evenepoel zijn in principe de onbetwistbare kopmannen voor de wegrit. Aangezien Van Aert past voor de tijdrit op zondag 18 september komt er een plaats vrij naast Evenepoel. Die is in principe weggelegd voor Yves Lampaert, tweevoudig Belgisch kampioen in het werk tegen de klok. Als tijdritwinnaar in de voorbije Tour zal Lampaert ongetwijfeld met veel ambitie naar het WK willen toewerken. Een plaats tussen de top vijf en top tien is realistisch.

Lampaert is, door de verre en dure verplaatsing naar Australië, meteen ook een certitude voor de wegrit, net als Jasper Stuyven. Andere West-Vlaamse renners lijken niet meteen in aanmerking te komen. Sep Vanmarcke kan, als hij in beste doen is, een wedstrijd van die lengte perfect aan, maar hij werd de laatste jaren steevast gepasseerd. Een topprestatie van Xandro Meurisse in de Ronde van Spanje kan heel misschien een selectie opleveren. En Tim Declercq, in Yorkshire 2019 en Leuven 2021 nog meid van alle werk, rekent na een pechvol seizoen niet op een WK-ticket. “Officieel hoorde ik nog niets, maar ik houd er niet echt rekening mee.”

Dames elite

De selectie met het grootste aantal West-Vlaamse kandidaten op een WK-ticket. Met Shari Bossuyt, Valerie Demey, Justine Ghekière, Jesse Vandenbulcke en Julie Van De Velde komen vijf rensters uit onze provincie in aanmerking. Van De Velde mag na haar knappe zevende plaats op het EK tijdrijden in München op haar beide oren slapen voor de race tegen de klok in Wollongong. “Dat EK was een opsteker voor Julie, want de laatste twee jaar ging ze door een moeilijke periode”, vertelt bondscoach Ludwig Willems. “Ze is weer op haar niveau van 2019 aan het komen. Meer zelfs, ik heb de indruk dat ze nog een stuk beter is. Er komt ook een constante in haar prestaties. Bovendien is ze samen met haar coach echt een doel van het tijdrijden aan het maken. Andere rensters nemen die discipline er vaak bij. Julie en haar trainer niet.”

In principe wordt Lotte Kopecky, als haar rugproblemen tijdig opgelost raken, de kopvrouw in de wegrit. Ook Julie De Wilde kan na haar sterke Tour op een selectie rekenen. Shari Bossuyt is de derde Belgische renster die dit seizoen internationaal hoge ogen gooide, maar waarschijnlijk past de 22-jarige Harelbeekse voor Australië en focust ze zich volledig op het WK baanwielrennen in oktober in Parijs. “Voor zo’n jonge renster als Shari is het zaak van zichzelf niet te vergalopperen en keuzes te maken”, vertelt Willems. “Dit seizoen heeft ze opnieuw bewezen dat ze heel doelgericht kan werken en er staat als ze zich op die manier kan voorbereiden. Dat valt alleen maar aan te moedigen. Wij als federatie moeten respect hebben voor de keuzes die Shari maakt.”

Voor de andere plekjes in de WK-ploeg wordt het drummen. Door de verre (en kostelijke) verplaatsing naar Australië lijkt het logisch dat Van De Velde zich naast de tijdrit ook voor de wegrit mag opmaken. “De puzzel is nog niet helemaal gelegd”, merkt Willems op. “Het zal niet makkelijk zijn voor mij. We hebben een pak degelijke rensters die internationaal hun mannetje kunnen staan. Het is een luxeprobleem. Een probleem dat we jarenlang niet hadden. Ik zal keuzes moeten maken en dat is nieuw voor mij.”

Heren beloften

Dé West-Vlaamse medaillekans van 2022 luistert ongetwijfeld naar de naam Alec Segaert. De 19-jarige Lendeledenaar, student burgerlijk ingenieur in Leuven, was de voorbije twaalf maanden al goed voor drie internationale kampioenschapsmedailles (goud op EK tijdrijden junioren 2021, brons op WK tijdrijden junioren 2021 en goud op EK tijdrijden beloften 2022) en kan daar in Australië een vierde plak aan toevoegen. Zijn trainer, broer Loïc Segaert, gelooft alvast in zijn kansen. “Dit WK is het hoofddoel van zijn seizoen. Sinds zijn winst op het EK is dat nog meer het geval. Alec heeft grote stappen gezet, onder meer dankzij de twee ploegstages in de winter. Ook het groter verzet bij de beloften speelt in zijn voordeel. De tegenstand in Australië zal natuurlijk niet min zijn. Luke Plapp rijdt momenteel met Ineos de Vuelta. Ik kwam hem tegen in Andorra, maar zelf wist hij nog niet of hij het WK bij de beloften zal betwisten. De Vuelta is misschien ook geen ideale voorbereiding. Ook de winnaar van de Baby Giro, Brits tijdritkampioen Leo Hayter, moeten we in de gaten houden. En dan is er ook nog de Noor Soren Waerenskjold.”

De kans is reëel dat bondscoach Sven Vanthourenhout en assistent-bondscoach Serge Pauwels naast Segaert nog andere West-Vlamingen in hun WK-selectie opnemen. Robin Orins en Jelle Vermoote mochten in juli al mee naar het EK in het Portugese Anadia, maar ook Jelle Harteel, net als Segaert nog maar eerstejaarsbelofte, en Ramses Debruyne solliciteren naar een plekje. In hun nadeel pleit de regel dat profs uit de geboortejaren 2000, 2001, 2002 en 2003 ook in aanmerking komen voor een selectie. Arnaud De Lie wilde van Wollongong zelfs een doel maken, maar moet van Lotto-Soudal in Europa blijven om broodnodige UCI-punten te scoren voor het team.

Heren junioren

Bondscoach Carlo Bomans behaalde de voorbije elf jaar drie WK-medailles met West-Vlaamse junioren (zilveren Martijn Degreve in Kopenhagen 2011, gouden Igor Decraene in Firenze 2013 en bronzen Alec Segaert in Brugge 2021), maar daar zal in 2022 geen verlengstuk aan gebreid worden. Het voorbije seizoen slaagde er immers geen enkele West-Vlaamse renner in om de selectie van Bomans te halen.

Dames junioren

Lani Wittevrongel (18) deed het in juli niet onaardig op het EK op de weg in Portugal en veroverde op de Europese pistekampioenschappen in hetzelfde Anadia zelfs goud in de scratch, haar favoriete onderdeel. De kans is reëel dat Wittevrongel zich in september mag opmaken voor een vliegreis naar Wollongong.