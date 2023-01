Zo ziet de lokale ronde van het BK wielrennen (25 juni in Izegem) er exact uit

De heren rijden op het BK op zondag 25 juni in Izegem vier lokale rondes van dik 25 kilometer, de dames twee. De finish is getrokken voor Rubio Monocoat (Muylle-Facon) in de Ambachtenstraat 58.

De lokale passage loopt dus over de Grote Markt. Via de Markstraat en stukje Brugstraat en Wolvestraat gaat naar de Dirk Martenslaan waar de bocht wordt genomen naar de Gentseheerweg. Via de Italianenlaan en de brug aan het VTI gaat men het kanaal over om daarna links de Prinsessestraat in te slaan. Via de Kapelstraat gaat het naar de Baronstraat en de Ingelmunstersestraat waar de renners via de Weststraat Ingelmunster binnenrijden.

Kruipendaarde

Zo gaat het recht over de Ingelmunsterse markt naar de Oostrozebekestraat tot aan de Ringlaan en de Brugstraat waar men (langs de Aviflora-site) richting Meulebeke rijdt. Op de N50 rijdt men dan links aan de rotonde (Brasserie Doxx) de Grote Roeselarestraat in om via de Meulebekestraat, Tinnenpotstraat en Lijsterstraat op de Ardooisestraat ter hoogte van Kruipendaarde in Emelgem/Kachtem uit te komen. Zo gaat het in rechte lijn weer richting centrum van Izegem, maar via de Vijfwegenstraat gaat het net voor de brug naar rechts de Lodewijk De Raetlaan in om via de Leo Bekaertstraat en de Kachtemsestraat door het Kachtemse centrum te zoeven. Via de Rumbeeksestraat en de Sasbrug komt men in de Ambachtenstraat.

U-bocht langs sportstadion

Via de Abelestraat gaat het richting Roeselaarsestraat, maar via de Ommegangstraat en Sint-Jorisstraat maakt een U-bocht om zo via de Burgemeester Vandenbogaerdelaan en Baron de Pélichystraat en een stukje Roeselaarsestraat opnieuw in de Marktstraat terecht te komen.