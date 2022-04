Zeer onzeker of Wout van Aert deelneemt aan de Ronde

Het is hoogst onzeker of Wout van Aert zondag deelneemt aan de Ronde van Vlaanderen. De Belgische kampioen, een van de topfavorieten, sloeg de verkenning over omdat hij zich niet goed voelde.

Sportdirecteur Grischa Niermann van Jumbo-Visma noemt een mogelijk forfait van zijn speerpunt “een heel grote tegenslag”. “Zonder Wout zullen we nieuwe plannen moeten smeden maar nog steeds starten we in dat geval met als doel te winnen. We kunnen hem natuurlijk niet zomaar vervangen, maar aan de andere kant heeft het team de goede vorm beet, met bovenal Tiesj (Benoot) en Christophe (Laporte).”

Momenteel kan Niermann niet zeggen wanneer Jumbo-Visma de knoop zal doorhakken over de deelname van Van Aert. “Op dit ogenblik is dat moeilijk te bepalen. Als hij zich zondagochtend fit en wedstrijdklaar voelt, zou hij kunnen koersen.”