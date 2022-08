Yves Lampaert zegt af voor EK

Geen Yves Lampaert op het komende EK in München. De 31-jarige Hulstenaar was voorzien voor zowel de weg- als tijdrit, maar voelt zich niet fit en geeft verstek. “Ik geef liever de kans aan andere renners die wel fit zijn.”

Bondscoach Sven Vanthourenhout moet het op het EK in München zonder Yves Lampaert stellen. De West-Vlaming van Quick-Step Alpha Vinyl werd aan het einde van de voorbije Tour ziek en voelt zich sindsdien niet 100 procent in orde om te koersen. “Aan het einde van de Tour sukkelden veel renners met hun longen en ik was er daar één van. Ik heb toen vier coronatests gedaan. Geen enkele was positief, maar ik voelde me niet fit en liep zo een trainingsachterstand op. Ik wou graag naar het EK, maar enkel als ik 100 procent fit ben. Dat is nu niet zo en daarom geef ik liever de kans aan andere renners”, zegt Lampaert, die in de Tour de openingstijdrit in Kopenhagen won en een dag de gele trui droeg. Lampaert mikt op een rentree in de Ronde van Duitsland, waar hij enkele jaren geleden al eens goed presteerde.

Lampaert zou zowel de wegrit als de tijdrit rijden in München. Voor de wegrit (zondag 14 augustus) wordt hij normaal vervangen door Jens Reynders van Sport Vlaanderen-Baloise, die eerste reserve was. In de tijdrit (woensdag 17 augustus) wordt Lampaert niet vervangen. Rune Herregodts zal de enige Belgische prof zijn op het EK tijdrijden.