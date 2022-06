Yves Lampaert wint tijdrit Belgium Tour en hoopt op Tourselectie

Yves Lampaert (Quick-Step – Alpha Vinyl) uit Hulste heeft vrijdag de derde etappe in de Belgium Tour (2.Pro) gewonnen. “Misschien kan deze overwinning de ploegleiding overtuigen om mij mee te nemen naar de Ronde van Frankrijk”, liet de Belgische kampioen tijdrijden optekenen.

In een individuele tijdrit van 11,8 kilometer tussen Scherpenheuvel en Averbode was de Belgische kampioen zeven seconden sneller dan de Deense blauwetruidrager Mads Pedersen, de Nederlander Daan Hoole werd op tien seconden derde.



Zaterdag staat een 172,2 kilometer lange Ardennenetappe met start en aankomst in Durbuy op het programma. De 91ste Ronde van België eindigt zondag met een vlakke rit van Gingelgom naar Beringen.

“Ik doe mijn Belgische trui hiermee alle eer aan”, reageerde Yves Lampaert (Quick-Step – Alpha Vinyl) na zijn tijdritzege. “Ik ben heel tevreden dat ik iemand als Mads Pedersen achter mij laat. Die is nu toch aan het werken aan zijn tijdrit, met het oog op die in de Tour de France in zijn land.”

Leadout voor Jakobsen

Zelf weet Lampaert nog niet of hij er bij zal zijn in de Tour. “In ben nog niet zeker van deelname. Misschien kan deze overwinning de ploegleiding overtuigen om mij mee te nemen. Ik zou graag mee de leadout doen voor Fabio Jakobsen, maar misschien kan ik ook een goede prestatie neerzetten in de individuele tijdrit waarmee de Tour opent. Daar starten natuurlijk ook mannen als Wout van Aert, Mathieu van der Poel en misschien Filippo Ganna, de specialisten in deze discipline.”

In de stand volgt Lampaert op slechts tien seconden van leider Mads Pedersen. Eindwinst in de Baloise Belgium Tour zit er dus nog in. “Het zal zaterdag een zware rit worden. Zeker met de warmte of zeg maar hitte. En ook Mauro Schmid en Florian Sénéchal bezetten plaatsen in de top 10 en zijn zeker ook nog niet uitgeteld voor eindwinst. We kunnen dus schakelen indien nodig. Maar ik verwacht een erg sterke Mads Pedersen, die zijn trui vol overgave zal verdedigen.”