Yves Lampaert wint tijdrit Baloise, Mads Pedersen blijft leider

Yves Lampaert (Quick-Step – Alpha Vinyl) uit Hulste heeft vrijdag de derde etappe in de Baloise Belgium Tour (2.Pro) gewonnen.

In een individuele tijdrit van 11,8 kilometer tussen Scherpenheuvel en Averbode was de Belgische kampioen zeven seconden sneller dan de Deense blauwetruidrager Mads Pedersen, de Nederlander Daan Hoole werd op tien seconden derde.

Congrats to the winner of the ITT @yveslampaert 🥳🥳#BaloiseBelgiumTour pic.twitter.com/03j6psE8xW