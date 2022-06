Yves Lampaert wil start niet missen: “Eerste rit zal ons al veel leren”

Na een door pech doorspekt minder voorseizoen hoopt Yves Lampaert de vormcurve verder aan te zwengelen en de prestaties op te krikken via de Baloise Belgium Tour.

De 31-jarige Belgisch kampioen tijdrijden eindigde in de laatste uitgave van de Ronde van België op 46 seconden van zijn teamgenoot en eindlaureaat, Remco Evenepoel, en werd zo tweede in de eindstand. Lampaert krijgt binnen Quick-Step Alpha Vinyl het gezelschap van Iljo Keisse, Stan Van Tricht, de Zwitser Mauro Schmid, de Deen Michael Morkov, de Fransman Florian Sénéchal en de Nederlandse sprinter Fabio Jakobsen.

Durbuy

“Ik verkende de rit in en rond Durbuy van zaterdag al. De streek van de Vlaamse Ardennen ken ik ook en dus is die eerste etappe me ook niet vreemd. En ook de rit naar Knokke is mij niet onbekend. Feit is dat de eerste dag al heel belangrijk wordt.”

“Eigenlijk is dat de hele week het geval. Je kan je nergens veroorloven om steken te laten vallen. In de tijdrit hoop ik wat afstand te nemen van de rest en dan een goede uitgangspositie te verdedigen in Durbuy”, gaf Yves Lampaert op de vooravond van de Ronde van België mee op een persmoment in Merelbeke, waar woensdag de eerste etappe start.

Tijdrit

Vorig jaar controleerde Quick-Step de Baloise Belgium Tour voor Remco Evenepoel. “Ik ga nu niet als tweede eindigen na Remco Evenepoel want hij start hier niet”, lachte Lampaert. “Ik kijk wel uit naar Mads Pedersen. Als je het profiel van deze Baloise Belgium Tour bekijkt zal hij een meer dan te duchten tegenstander worden.”

“De tijdrit moet me wel liggen. Het is tevens de laatste test voor het Belgisch kampioenschap tijdrijden. Meteen zal ik dan wel weten hoe groot een deel van de concurrentie is. Na de rit van morgen zullen we al een eerste indicatie hebben voor deze Ronde van België. Daarna volgt de tijdrit. En daarna zal wellicht de strategie opnieuw bijgeschaafd moeten worden”, weet Yves Lampaert.