Yves Lampaert sprint naar de zege in After Classic Criterium

Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl) heeft zaterdag in Bavikhove het After Classic Criterium gewonnen. De 31-jarige West-Vlaming was de snelste na een sprint met drie. De Nederlander Dylan van Baarle werd tweede voor Xandro Meurisse. Het After Classic Criterium was de afsluiter van het drieluik met voorafgaand de E3 Saxo Bank Classic voor vrouwen en junioren

Het viertal Iljo Keisse, Joran Wyseure, Ruben Demarez en Kjell Cooman waren de eersten die een poosje voor de grote groep uit gingen rijden. Zij kregen na verloop van tijd het gezelschap van onder meer Dylan van Baarle, Tim Declercq, Sep Vanmarcke en Gianni Vermeersch. Het peloton liet evenwel niet begaan en na verloop van tijd werd deze vlucht tenietgedaan. Het sein voor Yves Lampaert om de benen eens te testen. Hij ging versnellen met Xandro Meurisse, Joran Wyseure, Jochen Deweer, Brent Vandekerckhove, Kjell Cooman en Henry Dietze. Lampaert en co kregen evenwel geen vrijgeleide.

Sep Vanmarcke liet zich daarop opmerken. Hij maakte deel uit van een kopgroep met vijf maar halfkoers werd ook over deze aanval een kruis getrokken. Tim Declercq voerde op 15 ronden van het einde het tempo opnieuw op. Zijn aanval lag aan de basis van een kopgroep met acht renners. Daar maakten ook nog Sep Vanmarcke, Dylan van Baarle, Yves Lampaert, Dimitri Claeys, Xandro Meurisse, Joran Wyseure en David Dekker deel van uit. Voor Dylan van Baarle ging het nog allemaal te traag. De recente winnaar van Parijs-Roubaix en runner-up van de Ronde van Vlaanderen trok op drie ronden van het einde alleen in de aanval. Yves Lampaert en Xandro Meurisse pareerden en zo vormde zich een kopgroep met drie. In de daaropvolgende spurt was Yves Lampaert de snelste.