Yves Lampaert mikt op top 10 in tijdrit op EK: “Zelf gevraagd om hier te zijn”

Yves Lampaert is woensdag naast Wout van Aert de tweede Belgische profrenner die de EK-tijdrit in het Nederlandse Drenthe afwerkt. “Met top 10 zou ik tevreden zijn”, blikte de winnaar van de Tourproloog van 2022 vooruit.

Omdat tijdritwereldkampioen Remco Evenepoel niet aan de start komt van de Europese kampioenschappen in Drenthe, gaat het tweede Belgische ticket naar Yves Lampaert: “Ik heb gevraagd aan Sven (bondscoach Vanthourenhout, red.) of er plaats was voor mij om hier aan deel te nemen. Ik hoop dat ik op niveau kan presteren.”

Op niveau presteren, dat betekent voor Lampaert een plaats in de top 10. “Dat zou wel mijn plek zijn. Daar zou ik tevreden mee zijn. Ik weet dat ik geen Remco of Wout ben, maar ik zie mezelf toch als derde man in België. Of als vierde man: het hangt er vanaf of je (Alec) Segaert al meerekent of niet.”

Lampaert ging net als Van Aert dinsdagvoormiddag het 29,5 kilometer lange parcours van de EK-tijdrit in Emmen verkennen. “Een mooi parcours. Maar niet technisch. Het is een eerlijk parcours. De benen zullen spreken. Het zal een terechte winnaar zijn, denk ik.”