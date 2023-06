Yves Lampaert laat BK tijdrijden schieten: “Om fris te zijn voor het BK op de weg”

Yves Lampaert zal volgende week donderdag niet deelnemen aan het BK tijdrijden in Herzele. De tweevoudige Belgisch kampioen tegen de klok laat de tijdrit schieten om zo fris mogelijk aan de start te staan van de wegrit enkele dagen later.

Lampaert kroonde zich zowel in 2017, als in 2021 al tot Belgisch kampioen tegen de klok, maar zal daar dit jaar geen derde titel aan toevoegen. Lampaert wil zich immers meer dan ooit focussen op de wegrit, die aankomt in Izegem en onder meer in thuisgemeente Ingelmunster passeert. “Het is de enige kans die ik ooit zal krijgen om zo dicht bij huis Belgisch kampioen te worden. Ik mik er dus echt wel op om die dag top te zijn”, vertelt hij.

Daarnaast speelt ook de aanwezigheid van Wout van Aert en ploegmaat Remco Evenepoel op het BK tijdrijden een rol. “Ik zou al heel goed moeten zijn om die mannen te kloppen”, beseft Lampie. “En om dan voor een derde plaats te rijden… Ik ben al twee keer kampioen geworden, pakte drie keer zilver en een keer brons. Een nieuwe derde plek zou dan ook weinig toevoegen aan mijn palmares.”

Dat Lampaert in eigen streek iets meer kan, bewees hij ook in 2021 al. Toen klopte hij op het BK tijdrijden in Ingelmunster verrassend Remco Evenepoel. Lampaert stak nadien niet weg dat de boost die hij bij zijn doorkomst van het uitzinnige publiek kreeg zeker een rol speelde. Rest enkel nog de vraag of Lampie volgende week zondag zijn eigen kans zal mogen gaan. Met Tim Merlier heeft Soudal – Quick-Step immers één van de topfavorieten in de rangen.