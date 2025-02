Yves Lampaert hoopt opnieuw finales te rijden tijdens klassiek voorjaar: “Plak daar liever geen einduitslag op vast”

Yves Lampaert blikte in de AG Campus in Brussel vooruit op Omloop het Nieuwsblad (1.UWT) en Kuurne-Brussel-Kuurne (1.Pro). De Ingelmunsternaar wil tijdens het nieuwe klassieke voorjaar “opnieuw finales rijden” en met de Fransman Paul Magnier en Europees kampioen Tim Merlier “scoren in de semiklassiekers”.

Lampaert werd in 2020 achter Jasper Stuyven nog tweede in de Omloop en vindt dat het na de lange voorbereiding nu “tijd is om te oogsten”. “De Omloop is altijd een lastige koers en de eerste grote test voor het peloton. Iedere renner is nerveus, dus er zullen ongetwijfeld valpartijen zijn. We hebben een goeie line-up, dus we hopen er iets van te maken. Het is ook de eerste koers met veel volk langs kant en dat geeft je kippenvel.”

(Lees verder hieronder)

𝗥𝗲𝗮𝗱𝘆 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗢𝗽𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗪𝗲𝗲𝗸𝗲𝗻𝗱!



We give you our teams for the first cobbled Classics of the season: @OmloopHNB and @KuurneBxlKuurne. pic.twitter.com/VUZ53F6OSB — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) February 25, 2025



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

De 33-jarige Lampaert wil in 2025 zoals gezegd “opnieuw finales rijden”, maar “plakt daar liever geen einduitslag op vast”. Vooral van de 20-jarige Magnier verwacht de Belgische hardrijder veel. “Hij heeft heel veel talent en ook de capaciteiten en de explosiviteit om het klassieke voorjaar aan te kunnen”, zegt hij.

“Dat de kern verzwakt is, is een groot woord”

Soudal Quick-Step zag met tweevoudig wereldkampioen Julian Alaphilippe en ex-Ronde van Vlaanderen-winnaar Kasper Asgreen twee kopmannen van het voorjaar vertrekken. “Dat de kern verzwakt is, is een groot woord”, vindt Lampaert. “Maar we missen natuurlijk wel grote namen als kopmannen. Met Merlier en Magnier kunnen we in de semiklassiekers wel toeslaan.”

Geen Dwars door Vlaanderen

Lampaert staat in 2025 niet aan de start van Dwars door Vlaanderen, de semiklassieker die hij in 2017 en 2018 twee keer na elkaar won. “Dat was de keuze van de ploeg”, zegt Lampaert daarover. “Zij bepalen immers het programma.” De West-Vlaming neemt naast de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne ook deel aan de E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Op die laatste koers wil hij “opnieuw alles inzetten”.