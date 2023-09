Yves Lampaert doet gooi naar goud op EK tijdrijden

Wout van Aert en Lotte Kopecky zullen zowel de tijdrit als de wegrit rijden op het EK wielrennen op de weg in het Nederlandse Drenthe, dat van 20 tot en met 24 september plaatsvindt. Belgian Cycling heeft dinsdag de Belgische selecties bekendgemaakt.

In de wegrit deelt Van Aert, die zilver pakte op het WK in Glasgow, het kopmanschap met Arnaud De Lie. Zij krijgen het gezelschap van Jasper De Buyst, Tim Declercq, Jasper Stuyven, Edward Theuns, Nathan Van Hooydonck en Yves Lampaert, die ook in actie komt in de tijdrit. Stan Dewulf, Bert Van Lerberghe en Florian Vermeersch zijn de reserves.

Om regerend wereldkampioene Kopecky ook aan de Europese titel in de wegrit te helpen, wordt gerekend op Fauve Bastiaenssen, Audrey De Keersmaeker, Valerie Demey, Justine Ghekiere, Marieke Meert, Marion Norbert-Riberolle en Marthe Truyen. Sara Van de Vel werkt enkel de tijdrit af. Ze staat tevens op de reservelijst voor de wegrit, naast Mieke Dockx, Jesse Vandenbulcke en Julie Van de Velde.

De 29,5 kilometer lange tijdrit vindt op woensdag 20 september plaats, zowel voor de vrouwen als de mannen elite. De wegrit bij de vrouwen, 131,3 kilometer lang, is op zaterdag 23 september voorzien. Een dag later is het de beurt aan de mannen, na 199,8 kilometer is de nieuwe Europese kampioen bekend.

Vorig jaar kroonden de Nederlanders Fabio Jakobsen (mannen) en Lorena Wiebes (vrouwen) zich tot Europese kampioenen op de weg. Tim Merlier veroverde brons. De tijdritten waren een kolfje naar de hand van de Zwitsers Stefan Bissegger (mannen) en Marlen Reusser (vrouwen).