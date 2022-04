Yves Lampaert blikt terug op zijn noodlottige val in Parijs-Roubaix: “Knuffel van Aloïs maakte véél goed”

Godverdomme. Iedereen die Yves Lampaert uit Ingelmunster een warm hart toedraagt, liet de vloek zondag iets voor vijven ontsnappen. Een supporter bracht de chouchou van het peloton spectaculair ten val: weg podium. Een kleine week later heeft de ontgoocheling plaats gemaakt voor aanvaarding. “Schrijf maar op: ik wil dit seizoen nog knallen.”

Dylan van Baarle won dan wel de 119de editie van Parijs-Roubaix, de meest besproken en bekeken fase was de val van Yves Lampaert. Het moest en zou zíjn koers worden, een podiumplek was binnen handbereik. “Maar ja, zeven kilometer voor de meet besliste één iemand daar anders over”, zucht de 31-jarige boerenzoon nog eens diep.

“Ik had tot dan toe de perfecte koers gereden. Geen pech, goeie benen… Samen met Mohoric zou ik voor de tweede plek gestreden hebben, daar ben ik van overtuigd. We zullen het nooit weten, hé.”

Voor Lampaert is het de tweede pecheditie op rij. Vorig jaar reed hij drie keer lek, nu werd hij de lucht in gekatapulteerd door een applaudisserende man. “Ik mocht hem misschien geen kalf genoemd hebben, maar die man stond wel óp het parcours. Voor onze en zijn eigen veiligheid een compleet foute positie.”

Gezin boven

Aan zijn val hield de renner van Quick-Step Alpha Vinyl als bij wonder amper verwondingen over. “Een paar kneuzingskes, maar dat is het ook. Ik besef heel goed dat het veel slechter kon afgelopen zijn. Een geluk bij een ongeluk. Al hoop ik dat ASO (organisator van Parijs-Roubaix, red.) dit voorval aangrijpt om supporters op bepaalde delen van het parcours iets verder van de weg te houden. “Een simpel lintje zou al veel kunnen oplossen. Als coureur zoek je altijd de snelste stukken van het traject op. Wel: vrijwaar die dan. Wat als ik vol op die man was geknald?”

Ik ben weer herenigd met ‘mijne’ maat. Ik heb ons zoontje erg hard gemist

Op de velodroom van Roubaix werd Yves opgewacht door zijn vriendin Astrid en hun zoontje Aloïs. Meteen na zijn aankomst sloot hij Wiske stevig in de armen. “Na drie lange weken”, glundert Yves. “Die knuffel maakte heel veel goed. Mijn ménage is wat echt telt, hé. Doordat Astrid corona had opgelopen, verbleef ik sinds Dwars Door Vlaanderen fulltime in hotel Shamrock in Tielt en zag ik hen hoop en al vier keer van achter glas. Ik in de tuin, zij in de veranda. Tof is anders. Maar goed, we zijn weer herenigd. Ik heb mijne maat gemist.”

Aloïs mee op podium?

In 2023 hoopt Yves Lampaert een nieuwe gooi naar die felbegeerde kassei te doen. “Voor Aloïs. Ik heb het daar op de velodroom niet in zijn oor gefluisterd, maar er wel eens aan gedacht. Mocht ik hem volgend jaar kunnen meenemen op het podium, dan zou die val rap vergeten zijn. Ik zal mijn stinkende best doen.”

Afgelopen zondag zakte Yves nog even kort af naar zijn supporterslokaal Den Bockor. “Om er met de fans een pintje te drinken”, glimlacht hij. “Daar heb ik echt veel deugd van gehad. Het was natuurlijk nog mooier geweest als ik met hen een podiumplaats had kunnen vieren. Maar de schouderklopjes die ik er kreeg, betekenen veel voor mij. Dat beloofde vat hou ik nog even op zak, het komt er wel.”

Boks en trouwfeest

De voorbije week nam Yves even wat gas terug. “Ik heb een beetje vakantie genomen. Samen met Aloïs en Astrid heb ik vooral thuis genoten, ik heb deze plek veel te lang moeten missen. Vanavond (vrijdag 22 april, red.) ga ik mijn ex-ploegmaat Zico Waeytens aanmoedigen tijdens zijn eerste bokskamp en dit weekend staat er nog een trouwfeest van een vriend op het programma. Daarna richt ik mijn vizier weer vol op de koers.”

Met het BK Middelkerke eind juni als nieuwe grote afspraak. “Mijn supportersclub Forza Lampaert zal er weer een fandorp uit de grond stampen, ik wil hen dus niet ontgoochelen. Als ik kans maak op een nieuwe Belgische driekleur, zal ik er vol voor gaan.”

Ik wil dit seizoen nog knallen. Schrijf dat maar op

Om deze zomer drie weken vol gas te geven in de Ronde van Frankrijk? “Daarvoor ben ik van plan keihard te werken”, aldus Yves Lampaert. “Mijn voorjaar is misschien met een valse noot geëindigd, maar de rest van het seizoen wil ik nog knallen. Schrijf dat maar op.”