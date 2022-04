Xandro Meurisse over Tom Devriendt: “Ik had dit voelen aankomen”

Tom Devriendt (30) verbaasde vriend en vijand met zijn vierde plaats in Parijs-Roubaix, maar voor zijn entourage kwam de knalprestatie van de Otegemnaar niet helemaal onverwacht. “Ik had dit ergens voelen aankomen”, benadrukt Xandro Meurisse, collega-prof en vaste trainingsgezel van Devriendt.

Devriendt en Meurisse waren van 2017 tot en met 2020 ploegmakkers bij Wanty-Groupe Gobert. Maar nog altijd trekken de streekgenoten – Devriendt woont in Otegem, Meurisse in Zwevegem – dagelijks met elkaar op. “Zaterdagavond hebben we elkaar berichten via WhatsApp gestuurd”, vertelt Meurisse. “Ik schreef dat Parijs-Roubaix de klassieker is die hem het meest op het lijf geschreven is en dat hij klaar was voor een mooi resultaat. Dat had hij in de Amstel en Brabantse Pijl al bewezen. Daarop antwoordde Tom dat hij waarschijnlijk weer de hele dag bidons zou moeten gaan ophalen voor zijn kopmannen. Ik heb gezegd dat hij aan zichzelf moest denken. Tom is het al van in zijn eerste jaar bij de profs zo gewoon om in die helpersrol te kruipen dat het moeilijk is geworden om daaruit te geraken. Maar zondagavond heeft hij me gelijk moeten geven.”

Nog meer in dienst

Meurisse kent Devriendt door en door. “Ik heb afgelopen winter een andere Tom gezien. Op vlak van resultaten was dat tot vorig weekend nog niet echt opgevallen, maar hij is aan een heel goed seizoen bezig. Zijn ploeg (Intermarché-Wanty Gobert Matériaux, red.) is zeker de laatste twee jaar fel geëvolueerd. Er wordt nu veel meer in functie van de kopman of kopmannen gereden. Daardoor is Tom nog meer dan vroeger in dienst moeten gaan rijden. En dat doet hij altijd, zelfs als hij door een mindere periode gaat en hij maar 100 kilometer kan meerijden. Dat is niet velen gegeven. Maar nu zien we een andere Tom. Ik had al even het gevoel dat hij klaar was voor Roubaix. Vorig najaar was hij al goed in die koers, maar kende hij te veel pech. Roubaix is de koers die hem het best ligt. Heel lang een heel hoog tempo aanhouden, dat zit Tom als gegoten.”

Koppenberg

In 2018 stak Devriendt zijn neus al aan het venster toen hij in de Ronde van Vlaanderen als eerste de top van de Koppenberg bereikte. Dat is niet iedereen gegeven, maar zo’n prestatie valt niet op. “Ook dat is Tom. Het is zijn koersstijl en dat zal hij nooit veranderen. Ik herinner me nog een editie van de Omloop van het Houtland in Lichtervelde, waarin hij ook heel hard tekeerging, maar wel standhield tot de finish. Hij kan heel straf uit de hoek komen, maar het is niet omdat hij nu vierde in Parijs-Roubaix is geworden dat hij zich nu plots als een kopman zal gedragen. Als de ploegleiding hem voor de start van zijn volgende koers vraagt om vanaf de start bidons voor zijn ploegmaats te komen ophalen, zal hij dat zonder verpinken doen”, besluit Meurisse.