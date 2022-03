Wout van Aert wordt tweede in Parijs-Nice: “Jakobsen was de sterkste vandaag”

Na de demonstratie van zondag met zijn team Jumbo-Visma werd Wout van Aert maandag tweede in de tweede rit van Parijs-Nice. “Fabio Jakobsen is de verdiende winnaar”, gaf de Belgische kampioen na afloop toe.

Van Aert kwam onderweg ten val, bezeerde daarbij zijn linkerknie, maar kon zijn tocht voortzetten. “Het was een onnodige val, zoals dat eigenlijk bij iedere valpartij het geval is”, sprak hij. “Ze vielen hard voor mij, er werd plots geremd en ik kon hen niet meer ontwijken. Vooraleer ik het besefte, lag ik op de grond. Pijnlijk was het niet onderweg. Al ziet het er nu wel niet zo goed uit, merk ik. Meer dan schaafwonden zijn het niet.”

In de sprint waagde Van Aert zijn kans, maar het werd een tweede plek. “Samen met Christophe (Laporte) zat ik goed geplaatst in de sprint. Hij ging op een goed moment aan en piloteerde me fantastisch. Zelf zat ik op mijn limiet. Uiteindelijk is Fabio de verdiende winnaar. Hij is de sterkste sprinter van het moment. We hebben met de ploeg vandaag een sterke koers gereden. We hebben laten zien dat we hier op de afspraak zijn en hebben goede zaken gedaan in het algemeen klassement met het oog op de ambities van Primoz Roglic.”