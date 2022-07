Wout van Aert komt naar Roeselare

Wout van Aert wordt op dinsdag 26 juli dé topaffiche van het Natourcriterium Roeselare. De organisatie is in de wolken. “Hij was onze absolute prioriteit”, aldus voorzitter Thomas Verhaeghe.

Het Natourcriterium in Roeselare is aan zijn twaalfde editie toe. In 2010 won Thor Hushovd de eerste uitgave voor Jurgen Van den Broeck en Fabian Cancellara. Sindsdien maakten ook Marcel Kittel (2013), Nairo Quintana (2014), Chris Froome (2015, 2017), Greg Van Avermaet (2016), Peter Sagan (2018), Egan Bernal (2019) en Mark Cavendish (2021) hun opwachting in Roeselare. “In 2019 hadden we al een deal met Wout van Aert, maar toen kwam hij in de tijdrit van de Tour ten val en is hij niet gestart”, vertelt Verhaeghe. “Het wordt dus zijn eerste deelname in Roeselare. Van Aert was onze absolute prioriteit, zeker na de eerste Tourweek. We zijn heel tevreden dat het ons gelukt is. Roeselare wordt trouwens meer dan waarschijnlijk zijn eerste wedstrijd op Belgische bodem na de Tour, waarin hij de groene trui zal winnen. En de groene of gele trui naar Roeselare lokken, dat is ons jaarlijkse doel. Zijn komst zal zich vertalen in een enorme opkomst.”

Ook Yves Lampaert komt

Naast Van Aert zal ook Yves Lampaert zijn opwachting maken. “Als man van de streek is dat een must”, vindt Verhaeghe. “Yves is iemand die enorm veel volk trekt, zeker nu hij de tijdrit in de Tour won en de gele trui droeg.” Ook andere West-Vlamingen als Tim Declercq, Edward Planckaert, Guillaume Van Keirsbulck en Mauri Vansevenant zijn er op dinsdag 26 juli bij. Verhaeghe: “Hopelijk kunnen we het deelnemersveld nog uitbreiden met een Belgische ritwinnaar in de Tour.”