Wout van Aert derde in Parijs-Nice: “Benen waren niet sterk genoeg”

Derde, tweede, derde. Wout van Aert verzamelt podiumplaatsen in Parijs-Nice. De kopman van Jumbo-Visma moest deze keer zijn meerdere erkennen in Mads Pedersen en Bryan Coquard.

De aankomst lag op leen astige helling en Mads Pedersen zette van ver aan. Op iets minder dan 300 meter van de finish trok de Deen zijn sprint op gang, Van Aert liet een gaatje en kreeg dat niet meer gedicht. Ook Coquard ging hem nog voorbij.

“Ik werd heel goed gepiloteerd door Mike en Christophe in de finale”, deed Van Aert uit de doeken. “We hadden de wedstrijd hard gemaakt en enkele sprinters waren er daardoor van tussen. Alles verliep eigenlijk zoals ik wilde. Helaas waren de benen niet sterk genoeg om Pedersen pijn te doen. Ik wilde graag winnen, maar dat lukte helaas niet.”

“Pedersen was indrukwekkend”, ging hij verder, “hij zette van ver aan en hield stand. Ik dacht dat hij te vroeg vertrok, maar hij kon zijn snelheid houden. De benen zeiden neen vandaag. Ik ben ontgoocheld, maar dat ben ik altijd als ik niet win. Mijn knie is geen excuus, die voel ik wel een beetje na mijn val (maandag), maar in de sprint mag dat geen rol spelen.”