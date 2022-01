Wordt West-Vlaming wereldkampioen?

Met zijn 13de seizoenszege in Flamanville heeft Eli Iserbyt (24) zijn kandidatuur voor de regenboogtrui nog wat kracht bijgezet. “Met zoveel overwinningen is Eli eigenlijk de man die dat WK moet winnen”, vindt Rudi Van de Sompel, al ruim twaalf jaar zijn trainer.

“Voor deze winter hebben we gezegd: goed zijn in september, na de eerste crossen nog groeien en in december de terugval minder groot proberen te maken”, vat Van de Sompel het seizoen samen. “Natuurlijk had niemand zo’n goeie Van Aert verwacht. Vorig jaar kon Eli hem nog twee keer verslaan. Maar toen had je ook Van der Poel, die deze winter weggevallen is.” Iserbyts focus lag op de klassementen. Met succes. De Wereldbeker heeft hij al op zak en in februari kan hij de Superprestige nog winnen. “We mikten ook op het BK-podium, maar dat viel na een rampzalige start in het water. Na twee ronden heeft Eli dan maar beslist om af te stappen. Een goeie keuze. Zo kon hij de dag erna een serieuze duurtraining doen. En zo zie je maar: amper één week later bleek dat zijn vorm toch nog altijd dik in orde is.”

Hoe verloopt de laatste rechte lijn naar het WK?

“We hebben Eli na het BK toch wel wat moeten oppeppen. We werken nu naar het WK toe, maar zonder al te veel druk. Hij won dit seizoen al dertien keer. Eigenlijk is hij de man die dat WK moet winnen. Maar Jurgen Mettepenningen, de manager van zijn ploeg, zegt het ook: zelfs als je geen platte prijs meer rijdt, is je seizoen geslaagd. Maar als die wereldtitel er nog bij zou kunnen komen…”

Dit weekend rijdt Eli in Hamme en Hoogerheide. Alle WK-favorieten staan aan de start. Hoe moet hij die twee laatste crossen voor het WK aanpakken?

“Eli mag een van de twee dagen doorrijden. Als hij zich zaterdag goed voelt, kan hij er meteen voor gaan. Om dan zondag wat meer op reserve te rijden. Ploegmaat Michael Vanthourenhout staat tweede in de Wereldbeker, net voor Toon Aerts. Misschien kan Eli in Hoogerheide wel iets voor Michael betekenen. Ik denk trouwens dat Pidcock ook geen verstoppertje zal spelen. Hij zal na drie weken zonder wedstrijd nood hebben aan crossritme.”

Wordt dat het duel op het WK: Iserbyt versus Pidcock? Net zoals indertijd bij de beloften.

“Ze zijn mekaar waard. De ene keer is Eli beter, de andere keer Tom. Heeft de ene een heel goeie dag en de andere een goeie dag, wint de ene. Bij Van Aert en Van der Poel is dat ook zo. Pas op, Pidcock is een toprenner. Maar als crosser kan hij niet wat Van Aert en Van der Poel kunnen. In Hulst en Baal vond ik hem heel goed voor de dag komen, maar dan zie je in Baal dat Van Aert toch nog op straffe wijze van hem wegreed.”

Hoe groot is de kans dat Eli Iserbyt wereldkampioen wordt?

“Eli heeft zijn parcours nodig en ik denk dat hij er in Amerika zo eentje voorgeschoteld krijgt. De bochten hadden nog wat korter mogen zijn, want met zijn explosiviteit kan Eli de tegenstand afmatten. Dat zal hij daar niet kunnen doen, maar als hij een goeie dag heeft, kan hij het ook op een lange klim zoals in Fayetteville.”