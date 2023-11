Wissel van de wacht in het West-Vlaams peloton: onze dertigers nemen (noodgedwongen) afscheid als prof, maar nieuwe namen staan klaar

Het crossseizoen draait op volle toeren, maar ondertussen staan we ook al weer op anderhalve maand van de start van een nieuw wielerjaar op de weg. Het wordt echter aanpassen volgend seizoen, want heel wat bekende West-Vlaamse gezichten zullen er niet meer bij zijn. Al is de opvolging verzekerd. Een overzicht.

Zij hingen de fiets aan de haak

In navolging van Jens Debusschere (34), voor wie zijn wielerpensioen nu echt een feit is na zijn avontuur als eenmansploeg, en Sep Vanmarcke (35), die afgelopen zomer noodgedwongen zijn carrière moest beëindigen na hartproblemen, kondigden de afgelopen weken nog twee West-Vlaamse oudgedienden hun afscheid aan. Zo besloot Jelle Wallays (34) er na dertien seizoenen een punt achter te zetten. De Stadenaar reed de afgelopen drie seizoenen bij het Franse Cofidis, maar kreeg daar geen contractverlenging en ook een nieuwe opportuniteit diende zich niet aan, waardoor Wallays de beslissing nam om te stoppen. “Ik ga niet zeggen dat ik al verwacht had dat ik nu al zou stoppen, maar ik wist wel dat het einde in zicht was”, zei hij daar vorige week in deze krant nog over. Wallays zal vooral herinnerd worden voor zijn ritzege in de Vuelta van 2018 en zijn overwinning in Dwars door Vlaanderen van 2015.

Stadenaar Jelle Wallays besloot er na dertien seizoenen een punt achter te zetten. © DIRK WAEM BELGA

Ook de één jaar oudere Jens Keukeleire (34) zei het wielerbestaan recentelijk vaarwel. De Bruggeling, die jarenlang het mooie weer maakte bij Orica GreenEdge en de afgelopen seizoenen wegkapitein was bij EF Education-EasyPost, reed in oktober met de Ronde van Guangxi in China zijn laatste koers. Keukeleires hoogtepunt kwam er in 2016, toen hij een rit in de Vuelta won. Een jaar later werd hij ook nog eens tweede in Gent-Wevelgem.

Zij hopen nog

De teller van West-Vlaamse coureurs van wie we afscheid moesten nemen, staat momenteel officieel nog op vier, al kunnen er daar de komende weken wel nog drie mannen bijkomen. Zowel Julien Vermote (34), Guillaume Van Keirsbulck (32) als Aaron Verwilst (26) wachten bang af wat de toekomst zal brengen. Voor Vermote is dit geen nieuwe situatie want ook vorige herfst zocht hij tevergeefs naar een ploeg. In navolging van Jens Debusschere reed Vermote afgelopen seizoen dan maar als eenmansploeg rond, in de hoop alsnog een ploeg te kunnen charmeren. Evident was dat niet, maar van een verloren seizoen wilde Vermote niet spreken. “In de profkermiskoersen heb ik getoond dat ik ook in dat soort wedstrijden, die toch heel zwaar en explosief zijn, mijn streng kan trekken. Het was een erg leerrijk jaar.” In die kermiskoersen verzamelde Vermote uiteindelijk ook enkele mooie ereplaatsen, maar tot een contract hebben die prestaties, ondanks gesprekken met enkele ploegen, tot dusver nog niet geleid. Al gaf Vermote aan niet te panikeren: “Het heeft geen zin om me daar druk in te maken. Ik kan alleen maar hopen.”

Ook voor Guillaume Van Keirsbulck is het bang afwachten. Hij kreeg geen nieuw contract bij Bingoal-WB. © KURT DESPLENTER BELGA

Ook voor Guillaume Van Keirsbulck is het ondertussen (opnieuw) bang afwachten, want in tegenstelling tot zijn neef Cériel Desal (24) en Izegemnaar Louis Blouwe (23) kreeg GVK geen contractverlenging bij Bingoal-WB. Van Keirsbulck verhuisde vorige winter van Alpecin-Deceuninck naar Bingoal-WB om er meer voor eigen rekening te kunnen rijden, maar noemenswaardige resultaten leverde dat niet op. In september vertelde Van Keirsbulck nog dat hij op weg was naar een nieuw contract en dat de gesprekken enkel vertraging hadden opgelopen door het overlijden van de oma van sportief manager Christophe Brandt, maar kort nadien volgde een bericht van de ploeg dat zijn contract niet verlengd zou worden. Een nieuwe werkgever diende zich sindsdien niet meer aan en zo dreigt op zijn 32ste een einde in mineur voor de man die ooit de gedoodverfde opvolger van Tom Boonen werd genoemd. Net als voor Vermote is het ook voor Van Keirsbulck evenwel geen nieuwe situatie. Ook in het voorjaar van 2021 zat Van Keirsbulck na het stopzetten van het Poolse CCC immers al eens maandenlang zonder ploeg. Pas eind april vond hij toen onderdak bij de opleidingsploeg van het toenmalige Alpecin-Fenix. Dit keer stelt Van Keirsbulck echter een strakkere deadline: “Als ik tegen nieuwjaar niets vind, zal ik stoppen met koersen. Ik besef evenwel dat het moeilijk zal worden.” Aaron Verwilst zag na zes seizoenen dan weer een einde komen aan zijn samenwerking met Team Flanders-Baloise. Verwilst kende de afgelopen seizoenen heel wat pech en onderging onder meer twee operaties voor een geknelde liesslagader. Daardoor was hij dit seizoen maandenlang out. Ook voor hem is het hopen dat er ultiem nog een oplossing uit de bus komt.

Al zeker vier renners zwaaien af, en daar kunnen nog namen bijkomen

Opvolging (gelukkig) verzekerd

En zo dreigen we na vorig jaar, toen Benjamin Declercq, Stijn Steels en Eliot Lietaer gedwongen werden te stoppen, opnieuw een hoop West-Vlamingen armer te worden. Al is er gelukkig ook goed nieuws. Zo wordt Jordi Warlop (27) na een jaartje bij de ontwikkelingsploeg van Soudal-Quick-Step weer een volwaardige WorldTour-renner en zet ook Vito Braet (23) de stap naar de WorldTour. Hij maakt de overstap van Flanders-Baloise naar Intermarché-Wanty-Gobert. Bij de Belgische formatie zal de Zwevezelenaar focussen op de klassiekers en een rol krijgen in de sprinttreinen van Gerben Thijssen en Arne Marit. Ook zijn oud-ploegmaat Milan Fretin (22) wist een plaatsje af te dwingen op het hoogste niveau. De naar Bredene uitgeweken Limburger tekende een tweejarig contract bij het Franse Cofidis.

Vito Braet zet volgend seizoen de stap naar de WorldTour. © JASPER JACOBS BELGA

Nog een West-Vlaamse nieuwkomer in de WorldTour wordt Warre Vangheluwe (22). Net als ploegmaat Jordi Warlop versierde hij, dankzij onder meer zeges in Gullegem Koerse en de Omloop Mandel-Leie-Schelde, een plekje in de profploeg van Soudal-Quick-Step. En dan is er uiteraard ook nog Alec Segaert (20). Hoewel hij nog vaak bij de beloften aantrad, leerde het grote publiek hem afgelopen seizoen helemaal kennen dankzij zijn dubbele zilveren medaille op het BK bij de profs. Komend seizoen zullen we de Lendeledenaar nog vaker tussen de profs aan het werk zien en daar kijkt de West-Vlaamse wielerfan nu al reikhalzend naar uit. En er zijn nog beloftes die de stap naar de grote jongens zetten: zo verlaat Jelle Vermoote (22) de opleidingsploeg van Circus-ReUz-Technord voor Bingoal-WB, terwijl zijn ploegmaat Jasper Dejaegher (22) net als Victor Vercouillie (21) de overstap maakt naar Team Flanders-Baloise. Die laatste wist zo een goede stageperiode bij Bolton Equities Black Spoke te verzilveren.