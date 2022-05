Wielerwedstrijd Marcel Kint Classic start zondag aan de verlaagde Leieboorden in Kortrijk

Op zondag 29 mei trekt het profpeloton opnieuw door onze regio. Een nieuwe wielerhoogdag in Zuid-West-Vlaanderen. De Marcel Kint Classic gaat van start aan de verlaagde Leieboorden in Kortrijk om 12u20 uur. Speaker Niko De Muyter stelt er zondag de ploegen voor vanaf 10u30.

De renners vertrekken er om 12u20 met de iconische Broeltorens als decor. Er wordt extra sfeer en beleving voorzien door DJ Buscemi, streetband De Coureurs, Barre Neirynck – voormalig Belgisch Kampioen BMX Flatland – brengt op en rond de verlaagde Leieboorden enkele demo’s BMX Flatland (een soort breakdance op 2 wielen), KoffieQueen en Oesterbar by BOLD.

Vanaf 15u kan je de Marcel Kint Classic op groot scherm volgen in het wielerdorp op het Toyeplein in Zwevegem. Na afloop van de wedstrijd zijn er optredens van onder andere Yves Segers, Am’brass en Bart Kaëll. De toegang is gratis.

Sfeer

“Het is de bedoeling een sfeervolle startplaats te creëren waar het feest reeds kan starten om dan af te sluiten in ambiance in Zwevegem. De koersfanaat kan zo tot aan de finish genieten van het feestgebeuren”, zegt Danny Bonte, koersdirecteur en parcoursbouwer.

De koers krijgt een nieuw parcours van net geen 200 kilometer lang en telt in totaal 10 fikse beklimmingen. Twee maal doen de renners de Tiegemberg, Nieuwe Kwaremont, Patersberg, Oude Kwaremont en Kluisberg aan en ook vier kasseistroken (Varent en Beerbos) krijgen de renners voor de wielen geschoven.

Een vernieuwing die het parcours selectiever probeert te maken en het de spurtersploegen moeilijker maakt om het pak bijeen te houden. De nieuwe aankomstplaats is ter hoogte van het Oud Gemeentehuis in Zwevegem. Lotto Soudal (oa. Victor Campenaerts, Arnaud De Lie), Intermarché Wanty Gobert Materiaux (o.a. Tom Devriendt, Boy Van Poppel), Alpecin Fenix (Jakub Mareczko, Julien Vermote), Cofidis (oa. Tom Bohli, Jelle Wallays), Total Direct Energies (Niccolo Bonifazio, Niki Terpstra), Arkea Samsic, … zijn de grotere formaties aan de start van een ruim deelnemersveld. Vorig jaar won Alvaro Hodeg (Deceuninck – Quick Step) in een massaspurt heel nipt voor Tim Merlier.

Mooi in beeld

“We starten voor het eerst aan de verlaagde Leieboorden. Voor ons is dat een prima locatie, de Broeltorens kennen ook historische waarde. We rijden ook enkele keren de markt voorbij. De stad zal mooi in beeld komen. De start in Kortrijk en de aankomst in Zwevegem zal normaalgezien zo blijven de komende drie jaar. Door meer heuvels toe te voegen aan het parcours verwachten we meer spektakel. “

“We hopen dit jaar opnieuw op een spannende strijd met misschien een aanvaller als overwinnaar. Enkele kuitenbijters als deze kunnen daartoe bijdragen. Vorige keren was het vaak een sprint met een bepaald peloton, misschien wordt dit jaar een sprint met een compactere groep.”

“We vermoeden dat de intensiviteit van de hellingen de wedstrijd iets spannender zal maken”, besluit Danny.