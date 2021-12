Wielerminnend Middelkerke telt af naar BK veldrijden

Nog enkele weken scheiden ons van het Belgisch kampioenschap veldrijden dat wordt georganiseerd door het gemeentebestuur van Middelkerke in samenwerking met Golazo. Het aftellen is gestart en de organisatoren kijken samen met de vele wielerliefhebbers uit naar de titelstrijd in de verschillende categorieën die plaatsvindt op 8 en 9 januari.

Het BK veldrijden is een van de zeven nationale kampioenschappen wielrennen die plaatsvinden in een periode van vijf jaar in Middelkerke en allen samen zorgen die voor een financiële aderlating voor de gemeente. “Een erfenis van het vorige bestuur, maar we maken er het beste van”, klinkt het bij het huidige schepencollege.

Het mag dan al vreemd klinken dat Middelkerke organisator is, want de wedstrijden vinden grotendeels plaats op het domein van het Kamp van Lombardsijde, dat gelegen is op grondgebied Nieuwpoort. 2022 wordt een super sportief jaar voor Middelkerke, want later op het jaar, op 26 juni, is er ook nog het Belgisch kampioenschap op de weg.

Een wielergemeente

“Middelkerke is altijd al een wielergemeente geweest” zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker. “En net zoals onze gemeente boomt ook de wielersport in ons land dankzij heel wat populaire renners en aantrekkelijke wedstrijden. Dankzij de inspanningen van onze administratie, Golazo, het ministerie van Defensie en Belgian Cycling kunnen we in januari een prachtig kampioenschap voorschotelen.”

Financiële aderlating, maar we maken er het beste van

De mooie publiciteit voor Middelkerke wordt duur betaald. Schepen van Sport Henk Dierendonck (Lijst Dedecker) “We zijn er alvast klaar voor en er is met heel veel rekening gehouden in de draaiboeken, maar we zijn er van overtuigd dat we een veilig en sportief wielergebeuren kunnen voorleggen. Wees maar zeker dat het een waar wielerfeest wordt. We zitten met de erfenis van het vorige bestuur dat de overeenkomst afsloot om zeven kampioenschappen te organiseren, tweemaal het BK Trial, BK tijdrijden voor elite en dames, het BK wegrit voor dames en heren en de twee kampioenschappen die volgend jaar worden georganiseerd, samen goed voor een kostprijs van 500.000 euro. Slechts de twee in 2022 zullen echt rendabel zijn en dat zorgt voor een serieus financieel verlies over de hele lijn”, zegt de schepen. Door covid-19 ziet de gemeente ook de inkomsten van de VIP-tickets verloren gaan, goed voor zo’n 30.000 euro. Maar al bij al bekijkt men het positief en Middelkerke wil er een mooi sportief evenement van maken, samen met zo’n 20.000 bezoekers.

Alle info in verband met de starturen, de toegangsprijs en parkeermogelijkheden is te vinden op https://veldrijden.bkmiddelkerke.be/