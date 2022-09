Wielerkoers Omloop van het Houtland even verlegd in Torhout nadat man zich verschanste in woning

De doortocht van de wielerkoers Omloop van het Houtland moest deze middag in Torhout in laatste instantie snel gewijzigd worden.

Rond 13 uur kreeg de politie een melding binnen van een man die zich mogelijk gewapend verschanst had in een huis. De straat werd afgezet en de koers werd omgeleid. “Uiteindelijk kon de man na onderhandelen met de politie meegenomen worden”, zegt woordvoerster Annemie Wittesaele.

Het incident deed zich rond 13 uur voor in de Driekoningenstraat in Torhout. Iemand had de politie gemeld dat een man zich verschanst had in zijn woning en daarbij wellicht gewapend was. Het gaat om een man die wat psychische problemen heeft en gekend is bij de politie. Die ging meteen ter plaatse en sloot de straat voor de veiligheid af. Dat leverde wat problemen op voor de wielerkoers Omloop van het Houtland die daar op dat moment ging passeren. Die koers heeft startplaats in Middelkerke en finish in Lichtervelde en passeert door Torhout. “De organisatie werd door onze diensten tijdig verwittigd zodat er meteen een alternatieve route kon bedacht worden”, zegt Annemie Wittesaele van politiezone Kouter.

“De renners konden via de Oude Gentweg vlakbij omrijden en zo terug naar het parcours gaan. Dat ging allemaal vlot. Uiteindelijk werd ook de situatie met de man snel opgelost zonder inzet van extra middelen. Onze ploegen konden op de man inpraten en uiteindelijk besloot hij om binnen het half uur met zijn handen in de lucht naar buiten te stappen. De man was zelf niet gewapend. We kijken nu om hem de gepaste zorgen te kunnen bieden.” (JH)